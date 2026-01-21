TRAMP SPREMA RAT? Bliski istok u neizvesnosti: Dve udarne grupe nosača aviona plove ka Iranu, generalna proba je završena, čeka se udar

SJEDINjENE Države ubrzano gomilaju velike vojne snage oko Irana, na kopnu, u vazduhu i na moru, dok se istovremeno u Vašingtonu nastavlja javna retorika o „uzdržanosti“.

Međutim, kretanja američkih oružanih snaga govore suprotno. U narednoj nedelji u region Bliskog istoka biće raspoređene najmanje dve pune udarne grupe nosača aviona, što se u vojnim krugovima tumači kao jasan signal priprema za direktnu vojnu akciju protiv Irana.

Udarna grupa nosača aviona USS George H. W. Bush (CVN-77), klase „Nimitz“, već je napustila luku Norfolk i kreće se ka Sredozemnom moru. Očekuje se da će se potom premestiti ka Bliskom istoku, verovatno preko Sueckog kanala, zatim Crvenog mora, da bi se rasporedila u Arabijskom moru. Time bi se pridružila drugoj udarnoj grupi koja je već na putu.

Paralelno sa tim, udarna grupa nosača aviona USS Abraham Lincoln napušta Južnokinesko more i kreće se ka Bliskom istoku, sa očekivanim dolaskom u region oko 18. januara 2026. godine. Ova udarna grupa, takođe klase „Nimitz“, donosi ogromnu vatrenu moć: nosač aviona, pet ratnih brodova u pratnji, gotovo 90 borbenih i pomoćnih letelica i više od 5.000 pripadnika mornarice.

Time se u regionu istovremeno okupljaju dve kompletne udarne grupe nosača aviona, uz razarače klase Arleigh Burke i nuklearne podmornice klasa Ohio i Virginia. Prema dostupnim informacijama, dodatni nosač aviona mogao bi biti raspoređen bliže Persijskom zalivu, čime bi američka mornarica demonstrirala maksimalnu sposobnost brzog i odlučnog projektovanja sile.

Ove vojne pripreme prate i intenzivna vazdušna kretanja. Četiri teška transportna aviona C-17A Globemaster III američkog ratnog vazduhoplovstva uputila su se ka Diego Garcia, glavnoj američko-britanskoj bazi u Indijskom okeanu. Diego Garcia je ključna tačka za operacije bombardera dugog dometa, uključujući B-2 i B-52, i tradicionalno služi kao polazna baza za velike američke operacije na Bliskom istoku. Ovako značajno premeštanje strateške logistike široko se smatra ranim i snažnim pokazateljem priprema za napad.

Uprkos medijskim tvrdnjama da je Tramp „odustao od Irana“, realnost na terenu govori drugačije. Političke izjave mogu se menjati, ali vojna raspoređivanja nose stvarnu težinu. Slanje dve udarne grupe nosača aviona u kratkom vremenskom razmaku ne predstavlja demonstraciju sile bez cilja, već pripremu za konkretne operacije.

U našem ranijem tekstu o pretnjama iranske Revolucionarne garde i odgovoru Vašingtona istaknuto je da su prethodni američki potezi imali karakter psiholoških operacija, sa ciljem testiranja političke i vojne reakcije Teherana. To je, u suštini, bila generalna proba. Sada se čini da je ta faza završena.

Procena je da bi eventualni američki udar bio snažan i višeslojan. Mete bi obuhvatale baze za lansiranje raketa, nuklearne instalacije, skladišta municije, centre protivvazdušne odbrane i operativne komandne tačke. Pored infrastrukture, udar bi imao i jasnu političku dimenziju.

Prema dostupnim procenama, među potencijalnim ciljevima nalazili bi se najviši politički i vojni lideri Irana, bilo radi fizičke eliminacije, bilo radi otmice i prebacivanja u Sjedinjene Države na suđenje, po modelu nedavne operacije u Venecueli. U tom kontekstu pominjali su se:

*Ajatolah Ali Hamnei – vrhovni vođa

*Mohamed Bagher Ghalibaf – predsednik iranskog parlamenta od 2020. godine

*Ahmad Jannati – predsednik Saveta čuvara

*Sadeq Amoli Larijani – predsednik Saveta za svrsishodnost

*Mohammad Ali Movahedi Kermani – predsednik Skupštine stručnjaka

*General-potpukovnik Mohammad Pakpour – komandant IRGC-a

Ako se ovakva procena pokaže tačnom, predstojeći dani mogli bi označiti najopasniju eskalaciju između Vašingtona i Teherana u poslednjih nekoliko decenija, sa posledicama koje bi daleko prevazišle regionalni okvir.

