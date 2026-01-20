NOĆNA MORA ZAPADA SE OBISTINJUJE: Može li novi ruski dron „kamikaze“ na mlazni pogon da probije zapadnu odbranu? (VIDEO)

SNIMCI sa ukrajinskog terena potvrdili su da su ruske oružane snage počele da koriste novi tip drona za jednokratnu upotrebu na mlazni pogon, koji je viđen kako pogađa i uništava raketni lanser iz sistema HIMARS koji su isporučile SAD.

Snimak, koji je objavila jedinica koja upravlja izviđačkim dronom za podršku, zabeležio je trenutak kada je meta otkrivena i kada su koordinate prosleđene dronu kamikaze na mlazni pogon, koji se pojavio kao brzi avion u obliku strele koji se približavao velikom brzinom. Iako je Rusija počela široko da koristi dronove za jednokratnu upotrebu protiv ukrajinskih snaga od septembra 2022. godine, kada je Iran isporučio prve dronove Šahed 136, ovi su koristili propelere i stoga su bili ograničeniji u brzini, što ih je činilo ranjivijim na obaranje i isporučivalo manje kinetičke energije pri udaru.

Novi avion viđen na najnovijim snimcima nije bio prvi mlazni dron za jednokratnu upotrebu kojim su upravljale ruske snage u tom pozorišnom području, jer je iranski Šahed 238, kako se navodi, prvi put korišćen za napade na ciljeve u Ukrajini u januaru 2024. Letelica je prvi put predstavljena u novembru prethodne godine, a smatra se da je na njen razvoj u Iranu u velikoj meri uticala potreba da se zadovolji ruska potražnja.

Međutim, nedostatak široke upotrebe Šaheda 238 ukazuje na to da ga ruske snage nisu favorizovale, verovatno zbog njegove ograničene isplativosti u poređenju sa mnogo jeftinijim Šahedom 136. Noviji dron za jednokratnu upotrebu viđen na najnovijim snimcima ima prepoznatljiv izgled, sa rasporedom krila sa strelastim uglom, malim mlaznim motorom i sistemom navođenja u skladu sa FPV radom, i ima visok nivo odziva koji mu omogućava da prati pokretne ciljeve. Očekuje se da će ga ove mogućnosti učiniti veoma skupim.

Spekulisalo se da bi novi avion viđen na najnovijim snimcima mogao biti Geran-5, koji koristi konvencionalniju aerodinamičku konfiguraciju od Šaheda 136 i kombinuje bojevu glavu od 90 kilograma sa dometom od 1000 kilometara. Geran-5 ima trup u obliku cevi sa centralno postavljenim pravim krilom i pravim horizontalnim repom, što ga razlikuje od serije Šahed, sa izvesnom sličnosti sa iranskim dronom Karar.

Ostaje značajna mogućnost da su avion zajednički razvile dve zemlje. Ukrajinski obaveštajni izveštaji tvrde da, osim motora, Geran-5 koristi slične komponente kao Šahed 136, što ukazuje da možda nije najnoviji avion viđen kako cilja lanser HIMARS, koji navodno ima daleko naprednije mogućnosti navođenja.

Očekuje se da će novi dronovi za jednokratnu upotrebu na mlazni pogon popuniti nišu u ruskom inventaru između jeftinije vođene raketne artiljerije i dronova Šahed 136, i skupljih krstarećih i balističkih raketa. Verovatno će biti nabavljeni u delićima razmera Šaheda 136 i rezervisani za upotrebu protiv ciljeva veće vrednosti. Brzina koja se vidi na snimku ukazuje na to da se dron može brzo rasporediti nakon detekcije cilja, što smanjuje sposobnost ukrajinskih jedinica da reaguju.

Ovo je posebno važno kada se ciljaju mobilni sistemi kao što su HIMARS ili lanseri S-300, koji se mogu brzo prerasporediti i otežati ciljanje. S obzirom na to da se protivvazdušna odbrana članica NATO-a mučila da presretne čak i ograničen broj mnogo sporijih dronova za jednokratnu upotrebu kada su prelazili iz ukrajinskog vazdušnog prostora, novi avion bi mogao da predstavlja znatno veće izazove za odbranu Zapadnog bloka.

