VELIKO UPOZORENJE SIRSKOG: Rusija planira da koristi 1.000 dronova dnevno
RUSIJA planira da poveća proizvodnju dronova "šahed“ kako bi ih dnevno raspoređivala do 1.000, izjavio je glavnokomandujući ukrajinske vojske Oleksandr Sirski u intervjuu za lb.ua.
Na pitanje o izgledima za okončanje rata ove godine, Sirski je izjavio da ne vidi znake da se Rusija sprema za mirovne pregovore. Naprotiv, primetan je porast intenziteta neprijateljstava, povećanje broja ofanzivnih snaga i povećanje proizvodnje oružja.
Prema njegovim rečima, Rusija trenutno proizvodi oko 400 dronova tipa "šahed" različitih tipova dnevno i planira da poveća proizvodnju do tačke gde bi se dnevno moglo koristiti do 1.000 takvih dronova.
Sirski je naglasio da Ukrajina mora da osujeti ove planove i "stvori uslove" za pregovore.
"Jer niko neće pregovarati sa slabima", naglasio je.
Potvrdio je takođe, da Rusija nastavlja da dobija značajnu pomoć od svojih "saveznika u diktatorskom taboru".
"Sve što je vezano za elektroniku dolazi iz Kine. Tehnologija je kineska. Zalihe municije i raketa dolaze iz Severne Koreje. I, naravno, Irana. Stoga, ekonomski potencijal Rusije ostaje visok. Vidimo da se tempo proizvodnje municije, nažalost, ne usporava, već naprotiv, povećava“, zaključio je Sirski.
(Unijan)
