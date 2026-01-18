VELIKO UPOZORENJE SIRSKOG: Rusija planira da koristi 1.000 dronova dnevno

RUSIJA planira da poveća proizvodnju dronova "šahed“ kako bi ih dnevno raspoređivala do 1.000, izjavio je glavnokomandujući ukrajinske vojske Oleksandr Sirski u intervjuu za lb.ua.

Foto GŠ VSU

Na pitanje o izgledima za okončanje rata ove godine, Sirski je izjavio da ne vidi znake da se Rusija sprema za mirovne pregovore. Naprotiv, primetan je porast intenziteta neprijateljstava, povećanje broja ofanzivnih snaga i povećanje proizvodnje oružja.

Prema njegovim rečima, Rusija trenutno proizvodi oko 400 dronova tipa "šahed" različitih tipova dnevno i planira da poveća proizvodnju do tačke gde bi se dnevno moglo koristiti do 1.000 takvih dronova.

Sirski je naglasio da Ukrajina mora da osujeti ove planove i "stvori uslove" za pregovore.

"Jer niko neće pregovarati sa slabima", naglasio je.

Potvrdio je takođe, da Rusija nastavlja da dobija značajnu pomoć od svojih "saveznika u diktatorskom taboru".

"Sve što je vezano za elektroniku dolazi iz Kine. Tehnologija je kineska. Zalihe municije i raketa dolaze iz Severne Koreje. I, naravno, Irana. Stoga, ekonomski potencijal Rusije ostaje visok. Vidimo da se tempo proizvodnje municije, nažalost, ne usporava, već naprotiv, povećava“, zaključio je Sirski.

(Unijan)