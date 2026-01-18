Svet

RUSKE SNAGE NAPREDUJU PREMA SLAVJANSKU Pušilin: "Do Krasnog Limana je još 16 kilometara“

В.Н.

18. 01. 2026. u 19:15

RUSKA grupa „Istok“ na dnjepropetrovskom pravcu nastavlja da napreduje i jača tampon-zonu u Dnjepropetrovskoj oblasti, izjavio je šef Donjecke Narodne Republike (DNR) Denis Pušilin.

РУСКЕ СНАГЕ НАПРЕДУЈУ ПРЕМА СЛАВЈАНСКУ Пушилин: До Красног Лимана је још 16 километара“

Foto: Profimedia

On je dodao da su ruske snage, oslobodivši Privolje, blokirale logistiku ukrajinske vojske između Artjomovska i Slavjanska.

„Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je o oslobođenju sela Privolje, koje se nalazi 19 kilometara od Slavjanska. Ovo selo se nalazi na putu koji povezuje Artjomovsk i Slavjansk. I tu je neprijateljska logistika praktično odsečena“, istakao je Pušilin.

Prema njegovim rečima, ruske snage se, posle oslobođenja Zakotnog, približavaju Slavjansku, do kog je ostalo još oko 30 kilometara.

Pušilin je napomenuo i da ruska vojska takođe napreduje na krasnolimanskom pravcu.

„Do Krasnog Limana je još 16 kilometara“, dodao je lider DNR.

Ruska vojska oslobodila je Privolje u DNR 17. januara, dok je Zakotno oslobođeno 16. januara.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!