RUSKA grupa „Istok“ na dnjepropetrovskom pravcu nastavlja da napreduje i jača tampon-zonu u Dnjepropetrovskoj oblasti, izjavio je šef Donjecke Narodne Republike (DNR) Denis Pušilin.

Foto: Profimedia

On je dodao da su ruske snage, oslobodivši Privolje, blokirale logistiku ukrajinske vojske između Artjomovska i Slavjanska.

„Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je o oslobođenju sela Privolje, koje se nalazi 19 kilometara od Slavjanska. Ovo selo se nalazi na putu koji povezuje Artjomovsk i Slavjansk. I tu je neprijateljska logistika praktično odsečena“, istakao je Pušilin.

Prema njegovim rečima, ruske snage se, posle oslobođenja Zakotnog, približavaju Slavjansku, do kog je ostalo još oko 30 kilometara.

Pušilin je napomenuo i da ruska vojska takođe napreduje na krasnolimanskom pravcu.

„Do Krasnog Limana je još 16 kilometara“, dodao je lider DNR.

Ruska vojska oslobodila je Privolje u DNR 17. januara, dok je Zakotno oslobođeno 16. januara.

(Sputnjik)