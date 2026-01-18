RUSKE SNAGE NAPREDUJU PREMA SLAVJANSKU Pušilin: "Do Krasnog Limana je još 16 kilometara“
RUSKA grupa „Istok“ na dnjepropetrovskom pravcu nastavlja da napreduje i jača tampon-zonu u Dnjepropetrovskoj oblasti, izjavio je šef Donjecke Narodne Republike (DNR) Denis Pušilin.
On je dodao da su ruske snage, oslobodivši Privolje, blokirale logistiku ukrajinske vojske između Artjomovska i Slavjanska.
„Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je o oslobođenju sela Privolje, koje se nalazi 19 kilometara od Slavjanska. Ovo selo se nalazi na putu koji povezuje Artjomovsk i Slavjansk. I tu je neprijateljska logistika praktično odsečena“, istakao je Pušilin.
Prema njegovim rečima, ruske snage se, posle oslobođenja Zakotnog, približavaju Slavjansku, do kog je ostalo još oko 30 kilometara.
Pušilin je napomenuo i da ruska vojska takođe napreduje na krasnolimanskom pravcu.
„Do Krasnog Limana je još 16 kilometara“, dodao je lider DNR.
Ruska vojska oslobodila je Privolje u DNR 17. januara, dok je Zakotno oslobođeno 16. januara.
(Sputnjik)
