Svet

GRENLAND, TIMOŠENKO, TRAMPOVE CARINE, FRANCUSKI IZLAZAK IZ NATO, MOLDAVIJA Medvedev: Sve moje spoljnopolitičke prognoze se ostvaruju

P. Đurđević

18. 01. 2026. u 11:24

ZAMENIK predsednika ruskog Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev izjavio je danas da se njegove spoljnopolitičke prognoze o Grenlandu, postupcima moldavskih vlasti i liderki stranke Batkivščina u Ukrajini Juliji Timošenko, sada ostvaruju.

ГРЕНЛАНД, ТИМОШЕНКО, ТРАМПОВЕ ЦАРИНЕ, ФРАНЦУСКИ ИЗЛАЗАК ИЗ НАТО, МОЛДАВИЈА Медведев: Све моје спољнополитичке прогнозе се остварују

Foto: Profimedia

Kao argument, Medvedev je podelio izbor stranih vesti sa pratiocima na svom Telegram kanalu o najavi američkog predsednika Donalda Trampa da su Sjedinjene Američke Države spremne da i vojno preuzmu Grenland, o najavi američkog uvođenja carina za evropske zemlje koje su poslale vojnike na Grenland, nakon Trampove najave o nameri za njegovo preuzimanje, kao i o izjavi Timošenko da Ukrajina ima fašistički režim i da sama zemlja neće postojati duže od pet godina, prenosi agencija RIA novosti.

Medvedev je podelio naslove i da su francuski zvaničnici najavili povlačenje iz NATO-a, kao i da su se predsednica i premijer Moldavije izjasnili u korist likvidacije svoje zemlje, povodom izjave predsednice Maje Sandu da bi glasala za pripajanje te zemlje Rumuniji, ukoliko bi se takav referendum održao.

- U početku sam mislio da je ovo još jedna apsurdna prognoza poput onih koje sam davao 2022-2024. Ali ne! Ovo su najnovije vesti. Prognoze se ostvaruju... - kazao je Medvedev.

Medvedev je u decembru 2023. godine predvideo i da će Sjedinjene Američke Države doživeti "masovno, zlokobno oživljavanje vanzemaljskih mumija skrivenih u vojnim bazama".

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UZNEMIRENI SMO, LJUDI SE PLAŠE Ispovesti ljudi sa Grenlanda: Kolonija smo pod Danskom, ovo bi bio prelazak pod novog gospodara
Svet

0 0

"UZNEMIRENI SMO, LjUDI SE PLAŠE" Ispovesti ljudi sa Grenlanda: "Kolonija smo pod Danskom, ovo bi bio prelazak pod novog gospodara"

KADA je američki predsednik Donald Tramp prvi put izjavio da namerava da uzme Grenland, ljudi koji žive na najvećem ostrvu na svetu su se smejali ili su ga ignorisali. Nekoliko godina kasnije, strah je zamenio smeh, posebno kada su Tramp i njegovi saradnici saopštili da se aktivno razmatra ponuda za kupovinu teritorije koja vekovima pripada Danskoj, pa čak i da, ako je potrebno, ostrvo preuzmu silom.

18. 01. 2026. u 07:34

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BARSA NE STAJE: Razigrani lider La lige napada tri boda u Baskiji

BARSA NE STAJE: Razigrani lider La lige napada tri boda u Baskiji