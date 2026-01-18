GRENLAND, TIMOŠENKO, TRAMPOVE CARINE, FRANCUSKI IZLAZAK IZ NATO, MOLDAVIJA Medvedev: Sve moje spoljnopolitičke prognoze se ostvaruju
ZAMENIK predsednika ruskog Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev izjavio je danas da se njegove spoljnopolitičke prognoze o Grenlandu, postupcima moldavskih vlasti i liderki stranke Batkivščina u Ukrajini Juliji Timošenko, sada ostvaruju.
Kao argument, Medvedev je podelio izbor stranih vesti sa pratiocima na svom Telegram kanalu o najavi američkog predsednika Donalda Trampa da su Sjedinjene Američke Države spremne da i vojno preuzmu Grenland, o najavi američkog uvođenja carina za evropske zemlje koje su poslale vojnike na Grenland, nakon Trampove najave o nameri za njegovo preuzimanje, kao i o izjavi Timošenko da Ukrajina ima fašistički režim i da sama zemlja neće postojati duže od pet godina, prenosi agencija RIA novosti.
Medvedev je podelio naslove i da su francuski zvaničnici najavili povlačenje iz NATO-a, kao i da su se predsednica i premijer Moldavije izjasnili u korist likvidacije svoje zemlje, povodom izjave predsednice Maje Sandu da bi glasala za pripajanje te zemlje Rumuniji, ukoliko bi se takav referendum održao.
- U početku sam mislio da je ovo još jedna apsurdna prognoza poput onih koje sam davao 2022-2024. Ali ne! Ovo su najnovije vesti. Prognoze se ostvaruju... - kazao je Medvedev.
Medvedev je u decembru 2023. godine predvideo i da će Sjedinjene Američke Države doživeti "masovno, zlokobno oživljavanje vanzemaljskih mumija skrivenih u vojnim bazama".
