"ARKTIK MORA DA OSTANE PRIORITET ZA EVROPSKU UNIJU I NATO" Meloni: Potrebno koordinisano vojno prisustvo radi sprečavanja tenzija

P. Đurđević

16. 01. 2026. u 13:16

ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni poručila je danas da Arktik mora da ostane prioritet za Evropsku uniju i NATO.

Foto: Profimedia

Ona je dodala da je neophodno koordinisano prisustvo Atlantske alijanse u tom regionu kako bi se sprečile tenzije i odgovorilo na delovanje drugih aktera, prenela je Ansa.

U poruci povodom predstavljanja italijanske arktičke strategije, Meloni je istakla da bi NATO trebalo da iskoristi priliku da razvije zajednički i usklađen pristup Arktiku, sposoban da očuva stabilnost i bezbednost u regionu koji dobija sve veći strateški značaj.

(Tanjug)

