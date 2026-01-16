"ARKTIK MORA DA OSTANE PRIORITET ZA EVROPSKU UNIJU I NATO" Meloni: Potrebno koordinisano vojno prisustvo radi sprečavanja tenzija
ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni poručila je danas da Arktik mora da ostane prioritet za Evropsku uniju i NATO.
Ona je dodala da je neophodno koordinisano prisustvo Atlantske alijanse u tom regionu kako bi se sprečile tenzije i odgovorilo na delovanje drugih aktera, prenela je Ansa.
U poruci povodom predstavljanja italijanske arktičke strategije, Meloni je istakla da bi NATO trebalo da iskoristi priliku da razvije zajednički i usklađen pristup Arktiku, sposoban da očuva stabilnost i bezbednost u regionu koji dobija sve veći strateški značaj.
(Tanjug)
