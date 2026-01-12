"DŽO NIJE DOBIO NIŠTA, JA SAM DOBIO RETKE METALE" Tramp ponovo "potkačio" Bajdena

AMERIČKI prihodi od pristupa ukrajinskim mineralnim resursima značajno će premašiti 350 milijardi dolara, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

Foto: Tanjug AP

- Kao što znate, pospani Džo Bajden (bivši američki predsednik) dao je Ukrajini 350 milijardi dolara i nije dobio ništa zauzvrat. Ja sam dobio retke metale. Mislim da sam dobio zauzvrat mnogo veću vrednost - rekao je šef Bele kuće novinarima.

Tramp je izrazio uverenje da je upravo to ono što je njegov prethodnik, Bajden, trebalo da uradi.

On je, pored toga, istakao da smatra da postoji napredak po pitanju rešavanja ukrajinskog pitanja.

Tramp je takođe izjavio da SAD profitiraju od ukrajinskog sukoba prodajom oružja NATO-u, ali da želi da okonča sukob kako bi spasao živote.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

VAŠINGTONSKE TAJNE: Ko je u Beloj kući bio gej, a koga su volele žene?