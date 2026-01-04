RANO JE ZA IZBORE Rubio: Hoćemo promenu politike

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da su razgovori o održavanju izbora u Venecueli nakon svrgavanja i hapšenja predsednika Nikolasa Madura od strane Sjedinjenih Američkih Država "preuranjeni", ističući da je Vašington trenutno fokusiran na to da preostalo rukovodstvo u Karakasu sprovede promenu politike.

Upitan koliko brzo bi u Venecueli mogli da budu održani izbori nakon što su juče američke snage zarobile Madura, Rubio je za NBC rekao da je sve to, po njegovom mišljenju, u ovom trenutku preuranjeno.

-Ono na šta smo trenutno usmereni jesu svi problemi koje smo imali dok je Maduro bio na vlasti. Ti problemi i dalje postoje i moraju da budu rešeni. Daćemo ljudima priliku da se pozabave tim izazovima i tim problemima, kazao je on.

Američki državni sekretar izjavio je da će SAD suditi o potpredsednici Venecuele Delsi Rodrigez na osnovu onoga što bude radila u budućnosti, prenose američki mediji.

Američki predsednik Donald Tramp juče je izjavio da je ona u suštini spremna da uradi ono što SAD smatraju da je neophodno kako bi Venecuela ponovo postala velika.

Rodrigez je u subotu oštro kritikovala američku vojnu akciju u njenoj zemlji i zahtevala da zarobljeni predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores budu hitno oslobođeni.

Ona je istovremeno nazvala Madura „jedinim predsednikom Venecuele“, podsetio je CNN.

Rubio je za TV mrežu NBC izjavio da SAD očekuju da će u budućnosti videti više saradnje i poslušnosti nego što su ranije dobijale od Venecuele.

-SAD će doneti procene na osnovu onoga što ljudi koji su trenutno na vlasti u Venecueli rade i što će raditi ubuduće, a ne onoga što javno govore u međuvremenu, ili na osnovu toga što znamo da su radili u prošlosti, rekao je on.

Rubio je dodao da će, ako ti ljudi ne budu doneli prave odluke, SAD zadržati višestruke poluge uticaja u Venecueli kako bi osigurale da će američki interesi biti zaštićeni, a to između ostalog, uključuje i “karantin” za naftu koji je na snazi.

