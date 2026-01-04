BORBE duž cele linije dodira ostaju izuzetno intenzivne, ali se u pojedinim sektorima uočavaju jasni pomaci i pokušaji konsolidacije.

Na severoistoku, u zoni Kupjanska, primećuje se postepena stabilizacija uz nastavak teških uličnih borbi u centru grada. Istovremeno, u harkovskom pravcu ruske jurišne grupe ostvaruju taktičke dobitke u šumskim pojasevima i naseljima oko Volčanska i Starice. Na donbaskim pravcima, posebno kod Konstantinovke, Slovjanska i Kramatorska, sukobi se vode za ključne gradske tačke, raskrsnice i visove, dok se u Sumskoj oblasti beleže stalni manji prodori uz obostranu upotrebu avijacije i dronova.

Paralelno sa borbama na terenu, u političko-vojnoj ravni sprovodi se institucionalizacija dugoročne podrške Ukrajini, što ukazuje na nameru zapadnih aktera da sukob zadrže u produženom režimu iscrpljivanja.

KUPJANSKI SEKTOR: BORBE U CENTRU I UČVRŠĆIVANjE MOSKOVKE

U Kupjansku se najintenzivnije borbe nastavljaju u centralnim gradskim kvartovima. Ruske jurišne grupe su odbile niz ukrajinskih napada, za koje se u ruskim izvorima dodaje da su protivničkim jedinicama nanele značajne gubitke u ljudstvu i tehnici. Poboljšani vremenski uslovi omogućili su snažnije angažovanje bespilotnih letelica, čime je delimično neutralisana brojčana prednost ukrajinskih snaga i primorano njihovo delovanje u manjim, fragmentisanim grupama.

Na severnoj periferiji, u stambenom naselju Moskovka, ruski izvori vesti prenose da su njihove jedinice učvrstile položaje i time osujetile planove ukrajinske komande da to područje iskoristi kao mostobran za kontranapad. Južno od grada, na levoj obali reke Oskil, ukrajinske snage ostaju blokirane u selu Boguslavka, uz nastavak preraspodele rezervi, što ukazuje na pripreme za dugotrajnije borbe.

Ruska vojska oslobodila je mesto Podoli u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

HARKOVSKI SEKTOR: PRITISAK OKO VOLČANSKA I STARICE

U harkovskom pravcu ruske jurišne jedinice napreduju kroz šumovite pojaseve i prigradska naselja oko Volčanska, uz intenzivnu upotrebu udarnih dronova. U oblasti Starice zabeležen je prodor ka jugu i zauzimanje dela šumskog kompleksa.

Jugozapadno od Limana ruske jurišne grupe su navodno zauzele dva uporišta i prodrele do 500 metara u šumu. U Volčanskom Hutoru napredovanje iznosi oko 200 metara, dok je pokušaj dve ukrajinske jurišne grupe da izvrše prodor uz podršku oklopnih vozila odbijen, pri čemu su te grupe, prema navodima ruskih izvora, neutralisane vatrenom moći. U zoni Melove–Hatnje čišćenje šumskih oblasti uz granicu produženo je za dodatnih 300 metara, dok su avijacija i dronovi dejstvovali po ciljevima u Čugunovki i Velikom Burluku.

KONSTANTINOVKA: BORBA ZA GRAD I KLjUČNE RASKRSNICE

U sektoru Konstantinovke borbe se vode i unutar samog grada i na okolnim visoravnima severno od akumulacije Kleban-Bik, kao i u naselju Stepanovka na jugozapadu. Posebno žestoki okršaji zabeleženi su oko železničke stanice, tehničkog koledža i severoistočno od Gradske bolnice broj 2.

Težište sukoba je snažno utvrđena raskrsnica puteva H-32 i H-20, čija kontrola ima direktan uticaj na logistiku i manevrisanje u širem području. Između Ivanopolja i Berestoka više položaja je očišćeno, a ruske jedinice su stigle do predgrađa Berestoka. Severozapadno, u zoni Časovog Jara, obnovljena je kontrola nad Majskim i istočnim delom Veroljubivke.

SLAVJANSKI SEKTOR: PRITISAK ZAPADNO OD SEVERSKA

Na istočnom krilu sektora Slavjanska, ruske jedinice nastavljaju ofanzivu zapadno od Severska, prenose njihovi izvori vesti. Ukrajinske snage potisnute su sa više položaja na visoravnima severno od Reznjikovke, dok se žestoke borbe vode za Zakotnje i Iličivku.

U naselju Ozerni sukobi se odvijaju u severnom, severozapadnom i južnom delu, dok su u Dibrovi borbe koncentrisane na južni sektor. Zabeležen je i prodor severozapadno od Dibrove ka šumskom području u pravcu Starog Karavana. U centralnom delu sektora, duž autoputa T-05-13 iz Siverska i Platonovke, jedinice napreduju s ciljem presecanja ruta snabdevanja prema ukrajinskim uporištima kod Šelkove jaruge. Na prilazima Fedorovki ukrajinske jedinice su potisnute, a borbe su se potom proširile na lanac uporišta severozapadno od sela, uz dublje prodore ka šumi Babačij.

KRAMATORSKI SEKTOR: BORBE ZA NIKIFORIVKU I MINjKOVKU

U sektoru Kramatorska ruske jurišne grupe napredovale su ka Nikiforivki, izbacivši ukrajinske jedinice iz Bondarnog. Prodori su zabeleženi i iz šumskih oblasti Soročij i Babačij severno od Pazena, u pravcu Nikiforivke i Raj-Oleksandrivke, navodi se u ruskim medijima. Na jugu se vode teške borbe za Minjkovku, napadnutu istovremeno sa severoistoka i juga.

SUMSKI SEKTOR: STALNI PRODORI I VAZDUŠNA DEJSTVA

U Sumskoj oblasti intenzivne borbene operacije traju na svim deonicama. Jurišne grupe napreduju duž linija drveća, uz zabeležen pomak na šest deonica u Sumskoj oblasti i dve u Hrabovskom području, ukupne dubine do 600 metara u 24 sata. Nakon premeštanja jedinica iz Zaporoške oblasti, ukrajinska komanda nastavlja potragu za dodatnim rezervama.

U zonama Tetkina i Gluškivke ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo izvelo je udare po područjima koncentracije ruskih snaga kod Iskriskovščine i Pavlivke.

DUGOROČNA INSTITUCIONALIZACIJA SUKOBA

Uporedo sa borbama, odvija se i složen politički i vojno-tehnički proces. Prema tvrdnjama načelnika Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine Andreja Hnatova, Kijev i Vašington su završili koordinaciju zajedničkog vojnog dokumenta koji definiše parametre dugoročne podrške.

Dokument, strukturisan u četiri odeljka sa dodatcima, precizira mehanizme obezbeđivanja, obnove i modernizacije ukrajinskih oružanih snaga, kao i sistem praćenja sprovođenja i reagovanja na eventualna kršenja. Slični pregovori vode se i sa drugim partnerima, što ukazuje na nameru formalizacije pomoći u dugom vremenskom horizontu.

Na terenu se uočava kombinacija lokalne stabilizacije i taktičkih prodora. Kupjansk pokazuje znake konsolidacije uz nastavak teških gradskih borbi, harkovski sektor beleži postepeno potiskivanje ukrajinskih linija u šumskim zonama, dok se u Donbasu vodi borba za ključne urbane tačke i komunikacije.

U Sumskoj oblasti tempo ostaje visok, uz česte manje prodore. Paralelno, političko-vojni dogovori o dugoročnoj podršci potvrđuju da se sukob ne posmatra kao kratkoročni, već kao proces koji će oblikovati bezbednosnu arhitekturu regiona u dužem periodu.

