NAZIRE SE STRAŠAN RAT? Nuklearna sila troši stotine miliona dolara na projekte, a sa druge strane je moćna imperija

O Džefri Epštajnu, kontroverznom milijarderu koji je bio optužen za trgovinu belim robljem, a koji se ubio u zatvorskoj ćeliji i dalje se priča, komentariše i spekuliše, čini se, više nego ikada nakon objavljivanja fajlova povezanim sa njim, a jedan Srpkinja bila je na njegovoj meti.