NAZIRE SE STRAŠAN RAT? Nuklearna sila troši stotine miliona dolara na projekte, a sa druge strane je moćna imperija
INDIJSKE vlasti troše stotine miliona dolara na izgradnju puteva, tunela i aerodromskih pista na Himalajima, pripremajući se za potencijalni sukob sa Kinom.
Tu tvrdnju navodi američki list „The Wall Street Journal“. Prema tekstu, Indija planira da poveže područja na velikim nadmorskim visinama sa vojnim ispostavama i civilnim naseljima izolovanim tokom zime.
- Jedan od najambicioznijih (projekata) je tunel Zojila, koji se kopa u planinama severne Indije na nadmorskoj visini od oko 11.500 stopa (3,5 km) - navodi se u tekstu.
