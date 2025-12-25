Svet

NAZIRE SE STRAŠAN RAT? Nuklearna sila troši stotine miliona dolara na projekte, a sa druge strane je moćna imperija

Novosti online

25. 12. 2025. u 20:22

INDIJSKE vlasti troše stotine miliona dolara na izgradnju puteva, tunela i aerodromskih pista na Himalajima, pripremajući se za potencijalni sukob sa Kinom.

НАЗИРЕ СЕ СТРАШАН РАТ? Нуклеарна сила троши стотине милиона долара на пројекте, а са друге стране је моћна империја

Foto: Tanjug/AP

Tu tvrdnju navodi američki list „The Wall Street Journal“. Prema tekstu, Indija planira da poveže područja na velikim nadmorskim visinama sa vojnim ispostavama i civilnim naseljima izolovanim tokom zime.

- Jedan od najambicioznijih (projekata) je tunel Zojila, koji se kopa u planinama severne Indije na nadmorskoj visini od oko 11.500 stopa (3,5 km) - navodi se u tekstu.

