SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO ALBANIJU: Evo gde je bio epicentar
ZEMLjOTRES magnitude 3,4 stepena Rihtera zabeležen je u sredu, 3. decembra 2025 u 21.17 časova, na području Albanije.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.212 i dužine 20.093, blizu Đirokastra.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 15 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Telegraf)
