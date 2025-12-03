Svet

SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO ALBANIJU: Evo gde je bio epicentar

В.Н.

03. 12. 2025. u 21:55

ZEMLjOTRES magnitude 3,4 stepena Rihtera zabeležen je u sredu, 3. decembra 2025 u 21.17 časova, na području Albanije.

Foto: Novosti

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.212 i dužine 20.093, blizu Đirokastra.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 15 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf)

