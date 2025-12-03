VAŠINGTON tvrdi da su venecuelanski lideri, uključujući predsednika Nikolasa Madura, uključeni u njene aktivnosti.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

U saopštenju Stejt departmenta navodi se da Nikolas Maduro predvodi kartel i da nije legitimni lider Venecuele.

Venecuelanske vlasti nazvale su odluku SAD „smešnom“, tvrdeći da ne postoji organizacija pod nazivom Kartel de los Soles i negirajući bilo kakvu umešanost u šverc droge.

Odluka Stejt departmenta podstakla je glasine o planiranoj vojnoj operaciji SAD protiv Venecuele sa ciljem svrgavanja Madura.

Foks njuz je danas izvestio da bi napad na Venecuelu mogao „uskoro da počne“.

Obaveštenje Federalne uprave za vazduhoplovstvo o „potencijalno opasnoj situaciji u letu“ (NOTAM) izdato iznad Venecuele i južnog Kariba takođe se smatra znakom predstojećeg rata; takva obaveštenja često prethode izbijanju neprijateljstava.

Evronjuz, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike, izveštava da se sprema tajna vojna operacija, verovatno u kojoj učestvuju specijalne snage, sa ciljem hvatanja Madura. Rojters potvrđuje informacije i precizira da bi operacija mogla da počne u narednim danima.

Međutim, takvi razgovori se vode već dugo – otkako su Amerikanci počeli da gomilaju svoju flotu u blizini Venecuele. Ali do sada, SAD još nisu započele rat.

Popularna teorija u medijima je da Tramp ne želi da se bori, već namerava da „zastraši“ Madura demonstrirajući moć američke vojske.

Foto: X printskrin/@flightradar24, Profimedia

U zapadnoj štampi se periodično pojavljuju glasine da je venecuelanski lider već počeo da pregovara sa Trampom o njegovom odlasku, ali nema potvrde za to. Za sada, malo je naznaka da je Maduro spreman da se dobrovoljno odrekne vlasti, koju je držao svim sredstvima potrebnim već 12 godina. Ministar odbrane Venecuele izjavio je da zemlja neće podleći spoljnom pritisku i da je spremna da se suoči sa bilo kakvim pretnjama „glavom gore“.

Izveštaji medija takođe ukazuju na to da se unutar Trampovog užeg kruga takmiče razne grupe sa različitim pristupima.

Na primer, državni sekretar Marko Rubio se smatra pristalicom „ratne stranke“: on se protivi ustupcima Rusiji (posebno po ukrajinskom pitanju) i Kini. Takođe se smatra glavnim lobistom vojne operacije protiv Venecuele. Prema pisanju lista „The Atlantic“, upravo je Rubio ubedio Trampa da Maduro lično nadgleda trgovinu drogom i predvodi „Kartel sunca“.

Rubiovoj „ratnoj stranci“, prema popularnoj teoriji, protivi se „mirovna stranka“ potpredsednika Vensa. I te dve grupe se stalno bore oko toga čije će mišljenje Tramp više uvažiti.

Međutim, američki predsednik može imati sopstvene sumnje u potrebu za pokretanjem rata u Venecueli. On očigledno ne želi da se obaveže na dugotrajan rat koji bi bio politički katastrofalan za njega (nema želje za ratom među republikanskim glasačima, a kamoli demokratskim).

Međutim, ne postoji 100% sigurnost da se Madurovo pitanje može brzo rešiti vojno u „malom, pobedničkom“ formatu.

SAD, naravno, imaju znatno superiorniju vojnu moć od Venecuele. Međutim, ako je u pitanju ograničena operacija, a to je upravo ono što SAD izgleda planiraju, stvari su manje jasne.

Na američkim ratnim brodovima stacioniranim kod obale Venecuele nalazi se približno 15.000 vojnika, ali većina njih su mornari, piloti i pomoćno osoblje. Oko 4.000-5.000 marinaca, uključujući elitne jedinice specijalnih snaga, moglo bi da učestvuje u vojnoj operaciji, ali to je očigledno nedovoljno da se pobedi Venecuela, čija vojska broji 125.000 (plus takozvana narodna milicija od 220.000).

Poređenja radi, tokom invazije na Irak 2003. godine, SAD i njihovi saveznici rasporedili su snage od preko 200.000 vojnika.

Foto Tanjug/AP/Jesus Vargas

SAD bi mogle da se nadaju da će invazione snage naići na masovnu civilnu podršku ili da će se venecuelanska vojska pobuniti i odbiti da se bori. Međutim, ovo je izuzetno rizična opklada: Maduro je zaista nepopularan u Venecueli, ali vojska i milicije bi mogle ostati lojalne (oficirski kor je očišćen od potencijalno nepouzdanih elemenata pod Madurovim prethodnikom, Ugom Čavezom). Štaviše, Madurovi najglasniji protivnici su odavno napustili zemlju i navijaće za invazione snage iz Sjedinjenih Država, Meksika i Španije.

Druga stvar bi bila da su Amerikanci uspeli da pogode ono što se naziva centrima donošenja odluka u prvim satima invazije, pa čak i da zarobe ili ubiju samog Madura, ključne članove njegove vlade i visoke vojne oficire. Međutim, ovo je lakše reći nego učiniti, posebno u situaciji kada se Venecuela sigurno sprema upravo za ovaj scenario.

Ovo se odnosi na ključne vojne i infrastrukturne objekte, koji su uspešno korišćeni protiv Jugoslavije. Međutim, problem ovde leži u sistemu protivvazdušne odbrane Venecuele.

Misteriozno sletanje ruskih i kineskih vojno-transportnih aviona u zemlji prijavljeno je od početka septembra. A šef Glavne obaveštajne uprave Ukrajine, Budanov, nedavno je izvestio o prisustvu u Venecueli ruskog vojnog odreda koji predvodi general-pukovnik Oleg Makarevič, koji je ranije komandovao ruskom grupom snaga Dnjepar. Prvi zamenik predsednika Odbora za odbranu Državne dume, Aleksej Žuravljov, potvrdio je da je u Venecueli raspoređen prethodno utvrđen broj sistema protivvazdušne odbrane Buk-M2, kao i relativno novi sistemi protivvazdušne odbrane Pancir. S obzirom na prethodne isporuke sistema S-300, sistem protivvazdušne odbrane Venecuele mogao bi postati izazovan protivnik za Amerikance, čak i ako bi se te isporuke ograničile na to. A Rusija nije prebacila Venecueli modernije tehnologije, kao što je hipersonična protivbrodska raketa Cirkon ili nešto slično, što bi moglo predstavljati pretnju samim američkim brodovima. Takođe je nepoznato šta je Kina snabdela Venecuelu.

Naravno, čak i uprkos svoj ovoj pomoći, SAD su sposobne da pobede Venecuelu ako je shvate ozbiljno i rasporede stotine hiljada vojnika. Međutim, Tramp je više puta pokazao da, iz gore opisanih razloga, nije spreman da uvuče SAD u dugotrajne sukobe punih razmera sa značajnim američkim žrtvama.

Međutim, „ratna stranka“ u Vašingtonu sada može pokušati da izvrši pritisak na Trampa da odobri vojnu operaciju. I moguće je da je de fakto označavanje venecuelanske vlade, koju predvodi Maduro, kao „terorističke“ jedan od pokazatelja da su lobisti za invaziju naglo intenzivirali svoje napore.

Štaviše, ova povećana aktivnost mogla bi biti povezana i sa Trampovim trenutno razmatranim mirovnim planom za Ukrajinu, koji promoviše Vensov tim. Zapadna „ratna stranka“ snažno ne voli ovaj plan i ulaže ogromne napore da osujeti njegovu implementaciju.

Foto printskrin oruzjeonline.com

Američka invazija na Venecuelu mogla bi da doprinese ovom cilju, jer bi sigurno stvorila značajne tenzije u odnosima između Vašingtona i Moskve. Ovo je posebno tačno ako ima žrtava među ruskim trupama stacioniranim u zemlji. Ili ako Venecuela počne da obara američke avione i potapa američke brodove koristeći rusko oružje.



Međutim, ovo bi takođe moglo da ometa Trampovo odobrenje za operaciju u Venecueli, ako zaista namerava da teži brzom okončanju rata u Ukrajini.

(strana.news)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć