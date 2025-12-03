"SAVET NATO-RUSIJA VIŠE NE POSTOJI" Sikorski otkrio u čemu je trenutno glavni fokus

POLjSKI ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski izjavio je danas da Savet NATO-Rusija, konsultativni forum osnovan 2002. godine, više ne postoji.

Foto Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

On je, nakon razgovora ministara spoljnih poslova zemalja NATO-a u Briselu rekao novinarima da je to telo osnovano u vremenima kada se činilo da se evropska bezbednost može graditi zajedno sa Rusijom, ali da su ta vremena prošla zbog ruskih odluka o "invazijama", prenosi Gardijan.

"Danas stvaramo evropsku bezbednost protiv Rusije i to je konačno dobilo svoj institucionalni izraz", rekao je Sikorski.

Odgovarajući na Putinove izjave upućene Evropi sinoć, Sikorski je istakao da je "Rusija u znatno slabijoj poziciji nego što misli".

"Možda Putin laže (da se pomisli da nije tako), ali na neki način činjenica da nam on preti je korisna, jer fokusira pažnju ovde na pitanje podrške Ukrajini", istakao je on.

Sikorski je, takođe, komentarisao predlog EU za zajam za reparacije Ukrajini, navodeći da je to mehanizam koji "može da odluči ishod ovog rata".

"Ako Putin zaključi da Ukrajina ima ovaj novac i može da finansira i državu i svoju odbranu dve ili tri godine, moraće da preispita da li može da nastavi svoj rat još dve-tri godine", rekao je on.

Sikorski je rekao da podržava pozive da belgijski premijer odustane od protivljenja, naglašavajući da otključavanje zamrznute ruske imovine za Ukrajinu može da bude najveći faktor koji ubrzava mir, ali je dodao da razume zabrinutosti Belgije u vezi sa rizicima i nada se da će predlozi Evropske komisije pružiti dovoljno uveravanja.

Evropska komisija je ranije danas iznela dva paralelna predloga o zaduživanju i korišćenju zamrznute imovine ruske centralne banke da bi se pomoglo u pokrivanju finansijskih potreba Ukrajine za period 2026 - 2027. godine.

Izvršno telo EU saopštilo je da njegov paket od pet pravnih predloga uključuje "zajam za reparacije" zasnovan na ruskoj imovini koja se najvećim delom nalazi u Belgiji, kao i zabranu vraćanja te zamrznute imovine Rusiji.

Predlozi obuhvataju i zaštitne mehanizme za zajam za reparacije, osmišljene da zaštite članice EU i finansijske institucije od mogućih mera odmazde, kao i predloženu izmenu kojom bi se omogućilo korišćenje budžeta EU za podršku zajmu Ukrajini.

Belgija je kritikovala predlog EU o korišćenju zamrznute ruske imovine.



(Tanjug)