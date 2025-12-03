JEDAN DETALJ SVIMA PRIVUKAO PAŽNJU, TEŠKO GA JE UOČITI: Objavljen božićni portred Donalda Trampa (FOTO)
BELA kuća je objavila zvaničan portret za Božić predsednika Donalda Trampa, a jedan detalj je ponovo svima privukao pažnju.
Naravno, radi se o njegovoj desnoj ruci, na kojoj se i dalje nalazi velika masnica i koja je ponovo sakrivena sa velikom količinom šminke.
- Ponovo vam želimo srećan Božić - navodi se u poruci na zvaničnom nalogu Bele kuće na portalu Iks uz Trampovu fotografiju.
Međutim, ako uvećate fotografiju, primetićete da ruka Donalda Trampa deluje bandažirano i da je prekrivena šminkom. Sa svom dostupnom softverskom opremom za uređivanje fotografija, izgleda da je ovo najbolja moguća nijansa koju su uspeli da usklade.
Trampova ruka je izgledala slično tokom sastanka kabineta u Beloj kući koji je održan ranije istog dana. I da, to je isti sastanak za koji su neki poput guvernera Kalifornije Gavina Njusoma tvrdili da je Tramp tokom sastanka zadremao. Na tom sastanku Tramp je nosio flastere preko masnice.
Zvanično obrazloženje Bele kuće za masnicu na Trampovoj desnoj ruci je potpuno neočekivan. Naime, zvaničnici tvrde da je modrica na ruci predsdnika "samo rezultat previše rukovanja", jermnogoljudi želi da se pozdravi sa predsednikom.
Spekulacije o zdravlju 79-godišnjeg Trampa već dugo traju. Možda je zvanično dobro, ali kada je reč o najmoćnijem čoveku na svetu, nije čudo što je u centru pažnje i što čak i sitnice na njegovom telu izazivaju nagađanja i teorije zavere.
(Telegraf)
