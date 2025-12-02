RASTE CRNI BILANS: Broj poginulih u poplavama i klizištima u Indoneziji porastao na više od 750

BROJ ljudi poginulih u poplavama i klizištima na indonežanskom ostrvu Sumatra porastao je na 753, saopštila je agencija za vanredne situacije, dok se 504 osobe vode kao nestale.

Oštećeno je više od 28.000 kuća a 1,4 miliona ljudi je osetilo posledice jakih kiša koje je donela tropska oluja koja se formirala u Malakskom moreuzu, dok je skoro 300.000 ljudi raseljeno zbog poplava, prenosi Rojters.

Predsednik Indonezije Prabovo Subijanto, koji je juče posetio Severnu Sumatru, izjavio je da je najgore prošlo.

Vlada Indonezije se sada fokusira na "hitno slanje neophodne pomoći", sa posebnim akcentom na nekoliko izolovanih sela.

Vlada je poslala tri ratna broda sa pomoći i dva bolnička broda u najpogođenija područja, gde mnogi putevi i dalje nisu prohodni.

Ekstremne padavine u regionu posledica su monsunskih sezona, dok je poplave u Indoneziji, Tajlandu i Maleziji dodatno pogoršao retki tropski ciklon Ditva.

