Svet

RASTE CRNI BILANS: Broj poginulih u poplavama i klizištima u Indoneziji porastao na više od 750

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

02. 12. 2025. u 14:49

BROJ ljudi poginulih u poplavama i klizištima na indonežanskom ostrvu Sumatra porastao je na 753, saopštila je agencija za vanredne situacije, dok se 504 osobe vode kao nestale.

РАСТЕ ЦРНИ БИЛАНС: Број погинулих у поплавама и клизиштима у Индонезији порастао на више од 750

Foto Tanjug/AP/Binsar Bakkara

Oštećeno je više od 28.000 kuća a 1,4 miliona ljudi je osetilo posledice jakih kiša koje je donela tropska oluja koja se formirala u Malakskom moreuzu, dok je skoro 300.000 ljudi raseljeno zbog poplava, prenosi Rojters.

Predsednik Indonezije Prabovo Subijanto, koji je juče posetio Severnu Sumatru, izjavio je da je najgore prošlo.

Vlada Indonezije se sada fokusira na "hitno slanje neophodne pomoći", sa posebnim akcentom na nekoliko izolovanih sela.

Vlada je poslala tri ratna broda sa pomoći i dva bolnička broda u najpogođenija područja, gde mnogi putevi i dalje nisu prohodni.

Ekstremne padavine u regionu posledica su monsunskih sezona, dok je poplave u Indoneziji, Tajlandu i Maleziji dodatno pogoršao retki tropski ciklon Ditva.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? Izdao ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?
Svet

0 0

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? "Izdao" ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski smenio je u petak, 28. novembra, svog šefa kabineta, Andreja Jermaka, koji je smatran drugom najuticajnijom osobom u zemlji. Jermak je smenjen sa funkcije nakon što su antikorupcijske vlasti izvršile raciju u njegovoj kući zbog sumnje na proneveru u državnoj kompaniji Energoatom, slučaj koji nedeljama zaokuplja ukrajinsku javnost.

02. 12. 2025. u 15:45

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu

RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu