Svet

ŠOJGU PORUČIO: Rusija podržava Kinu po pitanjima Tajvana, Sinđanaga, Tibeta i Hongkonga

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

02. 12. 2025. u 11:33

RUSIJA dosledno i nepokolebljivo podržava Kinu po pitanjima vezanim za Tajvan, Sinđang, Tibet i Hongkong, izjavio je danas sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu.

ШОЈГУ ПОРУЧИО: Русија подржава Кину по питањима Тајвана, Синђанага, Тибета и Хонгконга

Foto: Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

-U tom kontekstu, želeo bih da potvrdim našu doslednu i nepokolebljivu podršku Pekingu po pitanjima Tajvana, Sinđanga, Tibeta i Hong Konga, rekao je Šojgu tokom rusko-kineskih konsultacija o strateškoj bezbednosti, koje održava u Moskvi zajedno sa kineskim ministrom spoljnih poslova Vang Jijem, prenose RIA Novosti.

On je naglasio da je kineska vlada jedina legitimna vlada koja predstavlja celu Kinu.

Pre početka konsultacija, Šojgu i Vang Ji su se srdačno pozdravili i rukovali, navodi agencija.

Kako je saopštila pres služba Saveta bezbednosti Rusije, konsultacije će obuhvatiti aktuelna pitanja međunarodne i regionalne bezbednosti, situaciju u Azijsko-pacifičkom regionu, kao i saradnju u vojnoj i vojno-tehničkoj sferi i interakciju između organa za sprovođenje zakona i specijalnih službi Rusije i Kine.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GDE JE SAD ONA MALA?! Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)

"GDE JE SAD ONA MALA?!" Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)