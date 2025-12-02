ŠOJGU PORUČIO: Rusija podržava Kinu po pitanjima Tajvana, Sinđanaga, Tibeta i Hongkonga
RUSIJA dosledno i nepokolebljivo podržava Kinu po pitanjima vezanim za Tajvan, Sinđang, Tibet i Hongkong, izjavio je danas sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu.
-U tom kontekstu, želeo bih da potvrdim našu doslednu i nepokolebljivu podršku Pekingu po pitanjima Tajvana, Sinđanga, Tibeta i Hong Konga, rekao je Šojgu tokom rusko-kineskih konsultacija o strateškoj bezbednosti, koje održava u Moskvi zajedno sa kineskim ministrom spoljnih poslova Vang Jijem, prenose RIA Novosti.
On je naglasio da je kineska vlada jedina legitimna vlada koja predstavlja celu Kinu.
Pre početka konsultacija, Šojgu i Vang Ji su se srdačno pozdravili i rukovali, navodi agencija.
Kako je saopštila pres služba Saveta bezbednosti Rusije, konsultacije će obuhvatiti aktuelna pitanja međunarodne i regionalne bezbednosti, situaciju u Azijsko-pacifičkom regionu, kao i saradnju u vojnoj i vojno-tehničkoj sferi i interakciju između organa za sprovođenje zakona i specijalnih službi Rusije i Kine.
(Tanjug)
