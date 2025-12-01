IZRAELCI UPALI U ZASEDU NA JUGU SIRIJE: Objavljen snimak uličnih borbi ima ranjenih oficira (FOTO/VIDEO)

IZRAELSKA vojska u noćnim uslovima izvela raciju u sirijskom gradu Beit Džinu, a onda je akcija krenula po zlu. Ranjeno je šest vojnika.

Osam minuta nakon što su rezervisti Izviđačkog bataljona 55. padobranske brigade izraelske vojske upali u sunitski sirijski grad Beit Džin, 11 kilometara od izraelske granice, i iz kreveta izveli vođu terorističke ćelije, operacija je krenula po zlu.

Dok su se povlačili u konvoju oklopnih vozila "hamvi", desetine naoružanih ljudi otvorile su vatru iz više smerova, opkoljavajući izraelske vojnike. U napadu je ranjeno šest vojnika, trojica teško.

CILj RACIJE BIO LIDER MREŽE POVEZAN SA DžAMA ISLAMIJOM

Racija je izvedena između četvrtka i petka, posle nedelja priprema, proba i simulacija. Obaveštajni podaci potvrdili su da se vođa terorističke mreže povezane sa organizacijom Džama Islamija, koja je planirala napade na izraelske položaje na Golanskoj visoravni i moguće i na izraelske zajednice, nalazi kod kuće, zajedno sa bratom.

Pre samo godinu dana, operacije ovog tipa bile bi poverene specijalnoj jedinici Sajeret Matkal, ali su u poslednjih godinu dana sve češće odgovornost rezervista.

OPERACIJA IZVEDENA U NOĆNIM USLOVIMA

Snage su u selo ušle tokom noći, u potpunoj tišini, sa ugašenim svetlima i vožnjom pod naočarima za noćno osmatranje, prema metodama razvijenim tokom rata u Gazi.

Nakon hapšenja, operacija je prešla u otvorenu fazu. Prvi pucnji odjeknuli su nedugo pošto je javljeno preko radio-veze: "Džoni je u našim rukama."

Zamenik komandanta bataljona, izjavio je da su odmah aktivirali artiljerijsku i vazdušnu podršku, helikoptere, lovce i dronove, ali da su se teroristi stalno približavali, pucajući iz blizine.

OFICIRI RANjENI, MLAĐI VOJNICI PREUZELI KOMANDU

Teroristi, njih nekoliko desetina, pucali su iz mitraljeza i lakog naoružanja. Prvi su pogođeni jedan vojnik i jedan oficir iz tima za obezbeđenje. Komandant koji je vodio operaciju, ranjen je dok je pokušavao da evakuiše svoje ljude pod vatrom.

U roku od nekoliko minuta komandant, njegov zamenik i vođa tima bili su onesposobljeni. Njihovi podređeni brzo su preuzeli komandu i nastavili borbu iz blizine u urbanim uslovima.

Izraelska vojska procenjuje da je između 13 i 20 terorista ubijeno. Dva helikoptera sletela su unutar sirijske teritorije kako bi evakuisala ranjene vojnike.

BEIT DžIN - UPORIŠTE MILITANATA

Iako je u regionu Golana vladao prividan mir nakon pada Bašara al Asada, izraelska vojska je poslednjih meseci otkrila više pokušaja terorističkih ćelija da izvedu napade na devet izraelskih položaja čije povlačenje predsednik Ahmad al-Šara zahteva kao uslov za novi prekid vatre.

Za rezerviste 55. bataljona ovo je bila prva operacija u Beit Džinu, ali ne i u regionu. Poslednjih meseci uhapsili su više operativaca u drugim selima, dok region sve više podseća na stanje na Zapadnoj obali.

Izraelska vojska ističe da hapšenje, a ne likvidacija iz vazduha, donosi informacije koje su moguće samo putem istrage.

Podaci sa fronta pokazuju da je od početka godine izvedeno oko 100 ofanzivnih operacija na sirijskoj teritoriji, uključujući oduzimanje oružja i hapšenje osumnjičenih.

POSLE BITKE, POSETA RANjENIMA

Tokom vikenda načelnik Generalštaba IDF-a Ejal Zamir posetio je bolnicu Šeba i razgovarao sa dvojicom ranjenih vojnika.

Otac jednog od ranjenih izjavio je da je njegov sin, 25-godišnji student, trebao da se vrati kući u četvrtak, ali je pozvao da javi da se vraća tek u petak, ne želeći da otkriva detalje operacije.

Naglasio je da njegov sin ima brata blizanca i da su obojica učestvovala u borbama prethodnih godina, uključujući i rat u Gazi.

"NEMA PREGOVORA SA IZRAELOM, SVE DOK SE NE POVUKU"

- Izrael je napao vojne kapacitete sirijske države. Izrael je izvršio više od 500 kopnenih upada i 1.000 vazdušnih napada na Siriju. Izrael pogrešno procenjuje situaciju i veruje da može da nametne svoju volju na terenu. Neću pristati ni na kakav bezbednosni dogovor sa Izraelom pre njegovog povlačenja sa svih naših teritorija - rekao je tokom posete Beit Džinu, sirijski ministar informisanja, Hamza al-Mustafa.

NAPETO U SUVEJDI I PODRUČJIMA GDE ŽIVE ALAVITI

Prema pisanju lista Al-Akbar, sirijska vlada je nedavno pojačala prebacivanje vojne opreme putem helikoptera u Suvejdu. Takođe je razmenjivala obaveštajne podatke o kretanjima snaga Druzalojalnih privremenoj vladi sa frakcijama u Suvejdi, i sprovodila vazdušne izviđačke misije sa ciljem jačanja njihovih kapaciteta i to bez ikakvog zvaničnog komentara vlasti.

Suvejda je bila svedok pucnjave u vazduh koja je trajala oko pet minuta, nakon izveštaja da je dron narušio vazdušni prostor.

Stanovnici ovog grada, na jugu Sirije, organizovali su skup solidarnosti u znak podrške protestima Alavitaduž sirijske obale i u ruralnom području Homsa.

