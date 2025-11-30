ZELENSKI ZGRANUT Orban poručio: Ukrajinu treba podeliti i napraviti "tampon zonu" između NATO i Rusije
MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je danas da posleratni poredak treba da uključuje transformaciju Ukrajine u tampon državu između NATO-a i Rusije.
On je naveo da je Zapad naoružao Ukrajinu, de fakto je integrisao u strukture NATO-a i namerava da je učini i de jure članicom NATO-a.
-Rusi kažu da smo mi, Zapad, naoružali Ukrajinu, de fakto je integrisali u strukture NATO-a i nameravamo da je učinimo i de jure članicom NATO-a. Tvrde da je time poremećen balans snaga. Međutim, stav Zapada je da Rusija nije prihvatila ravnotežu uspostavljenu nakon širenja NATO-a, da želi da okupira Ukrajinu i eliminiše njen status tampon zone - i da će odatle preduzeti dalje korake kako bi pripremila napad na teritoriju NATO-a, rekao je Orban u intervjuu za nemački Velt.
Zbog toga je, naveo je mađarski premijer, neophodno da se napusti kurs ka integraciji sa NATO-om i namera da se Ukrajina u potpunosti primi u Alijansu, kao i da se vrati predratni geopolitički status zemlje, odnosno "uloga tampon države".
Prema njegovim rečima, dugoročni poredak treba da se zasniva na principu da će Ukrajina ponovo postojati kao tampon država, a teritorija koju je okupirala Rusija ostaće van ovog sistema.
-Rusija zadržava teritoriju koja će biti dogovorena na međunarodnoj mirovnoj konferenciji, a sve zapadno od ove linije – do istočne granice NATO-a - činiće teritoriju ukrajinske države, koja će ponovo postojati kao tampon država. NATO i Rusija se slažu oko obima i opremljenosti ograničenih Oružanih snaga Ukrajine koje mogu da deluju u tampon zoni, a obe strane pružaju garancije da niko neće potčiniti ovu tampon državu sopstvenoj kontroli, istakao je predsednik mađarske vlade.
Orban je rekao da se "treba osloniti" na zajednički rusko-američki plan od 28 tačaka kao osnovu za takve promene.
-Vreme je da napustimo iluzije i suočimo se sa istinom. Trezvena realnost je izložena u američkom mirovnom planu od 28 tačaka, istakao je on.
Istovremeno, on je ukazao na potrebu za "evropsko-ruskim pregovorima na visokom nivou" u kratkom roku, a u srednjem roku "ruski resursi moraju da budu ponovo integrisani u evropsku ekonomiju".
Orban je u petak razgovarao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Moskvi o snabdevanju Mađarske naftom i gasom i mirnim naporima za okončanje rusko-ukrajinskog rata.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
POSLANIK VRHOVNE RADE: Hoće li Jermak na front poneti neispravan pancir ili zlatni toalet?
29. 11. 2025. u 15:33
GODINU I PO DANA SU PRATILI ZELENSKOG I NjEGOV KRUG: Medvedčuk o korupcionaškom skandalu
29. 11. 2025. u 15:00
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)