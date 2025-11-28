JERMAK PODNEO OSTAVKU: Ukrajina na nogama zbog skandala, Zelenski se vanredno oglasio
ŠEF kabineta Vladimira Zelenskog Andrij Jermak, podneo je ostavku.
To je saopštio lično Zelenski.
Šef kabineta predsednika Ukrajine Andrij Jermak potvrdio je ranije da su u njegovoj kući počeli pretresi koje sprovode istražitelji Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU) i Specijalnog antikorupcijskog tužilaštva (SAP).
Blumberg je izvestio da bi Jermakov mogući politički kolaps uticao ne samo na sudbinu šefa kijevskog režima, već i na tok ukrajinskog sukoba.
