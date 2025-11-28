Svet

JERMAK PODNEO OSTAVKU: Ukrajina na nogama zbog skandala, Zelenski se vanredno oglasio

28. 11. 2025. u 16:24

ŠEF kabineta Vladimira Zelenskog Andrij Jermak, podneo je ostavku.

To  je saopštio lično Zelenski.

Šef kabineta predsednika Ukrajine Andrij Jermak potvrdio je ranije da su u njegovoj kući počeli pretresi koje sprovode istražitelji Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU) i Specijalnog antikorupcijskog tužilaštva (SAP).

Blumberg je izvestio da bi Jermakov mogući politički kolaps uticao ne samo na sudbinu šefa kijevskog režima, već i na tok ukrajinskog sukoba. 

