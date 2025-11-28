Svet

"EVROPLJANI IH NE ZANIMAJU" Amerika spremna da prizna rusku kontrolu nad ukrajinskim teritorijama

Новости онлине

28. 11. 2025. u 15:43

SJEDINjENE Američke Države su spremne da priznaju rusku kontrolu nad poluostrvom Krim i drugim okupiranim ukrajinskim teritorijama kako bi se osigurao sporazum o okončanju rata u Ukrajini, piše danas britanski "Telegraf".

Foto: Google maps/Profimedia/Ilustracija

List navodi da je američki predsednik Donald Tramp poslao svog mirovnog izaslanika Stiva Vitkofa i zeta Džareda Kušnera da direktno iznesu ponude ruskom predsedniku Vladimiru Putinu u Moskvi, kao i da će se mirovni plan o okončanju sukoba u Ukrajini, po kome se ta zemlja odriče delova svoje teritorije u korist Rusije, verovatno nastaviti uprkos protivljenju među evropskim saveznicima Kijeva.

- Sve je jasnije da Amerikance ne zanima evropski stav. Kažu da Evropljani mogu da rade šta god žele - rekao je za list dobro obavešteni izvor.

Ruski predsednik Vladimir Putin je juče izjavio da će pravno priznanje Krima i Donjecke i Luganske oblasti kao ruske teritorije od strane Vašingtona biti jedno od ključnih pitanja u pregovorima o mirovnom planu američkog predsednika.

Kremlj je danas potvrdio da je dobio revidiranu strategiju za okončanje rata u Ukrajini, koja je sastavljena nakon pregovora između ukrajinskih i američkih zvaničnika koji su održani u Ženevi prošlog vikenda.

(Tanjug)

IMIGRACIONA PRIVELA SNAJKU TRAMPOVE DESNE RUKE: Brazilki preti deportacija, javnost zanemela zbog veze sa Belom kućom
IMIGRACIONA PRIVELA SNAJKU TRAMPOVE DESNE RUKE: Brazilki preti deportacija, javnost zanemela zbog veze sa Belom kućom

BRUNA Fereira, koja je kao dete došla u Sjedinjene Države iz Brazila, živela je tipičan američki život - igrala je tenis u srednjoj školi, udavala se i razvodila, gradila posao i odgajala sina. Ali kada su je agenti Imigracione i carinske službe (ICE) uhapsili ranije ovog meseca ispred njene kuće u predgrađu Bostona, postala je deo priče koja dopire sve do Bele kuće.

27. 11. 2025. u 11:59

KO JE JERMAK? Biografija desne ruke Zelenskog: Psovao Putinovog čoveka, Tramp ga ne miriše - kriv za klanicu u Bahmutu i hiljade mrtvih
KO JE JERMAK? Biografija desne ruke Zelenskog: Psovao Putinovog čoveka, Tramp ga ne miriše - kriv za "klanicu u Bahmutu" i hiljade mrtvih

DOK je predsednik Volodimir Zelenski "lice rata" u Ukrajini, njegov donedavni šef kabineta Andrej Jermak sve više je bio u centru pažnje kao najmoćniji čovek Kijeva. Nekadašnji filmski producent, a do danas glavni politički operativac, Jermak je postao i predmet sve žešćih kritika, koje ga vide kao simbol rastućeg autoritarizma.

28. 11. 2025. u 18:23

KO JE JERMAK? Biografija desne ruke Zelenskog: Psovao Putinovog čoveka, Tramp ga ne miriše - kriv za klanicu u Bahmutu i hiljade mrtvih
KO JE JERMAK? Biografija desne ruke Zelenskog: Psovao Putinovog čoveka, Tramp ga ne miriše - kriv za "klanicu u Bahmutu" i hiljade mrtvih

DOK je predsednik Volodimir Zelenski "lice rata" u Ukrajini, njegov donedavni šef kabineta Andrej Jermak sve više je bio u centru pažnje kao najmoćniji čovek Kijeva. Nekadašnji filmski producent, a do danas glavni politički operativac, Jermak je postao i predmet sve žešćih kritika, koje ga vide kao simbol rastućeg autoritarizma.

28. 11. 2025. u 18:23

OČEKUJEMO OBJAŠNJENJA: Važan saveznik iz Evrope okreće leđa Kijevu?
OČEKUJEMO OBJAŠNJENJA: Važan saveznik iz Evrope okreće leđa Kijevu?

POLjSKA strategija podrške Ukrajini ostaje nepromenjena, ali Varšava očekuje objašnjenja u vezi sa nedavnim slučajevima korupcije visokog profila u toj zemlji, a Ukrajina se ne može pridružiti Evropskoj uniji ako ne obezbedi transparentnost u borbi protiv korupcije, izjavio je danas poljski ministar odbrane Vladislav Kosiniak Kamiš.

28. 11. 2025. u 18:00

NEMAČKA POD OPSADOM: Ceo grad blokiran zbog juriša NVO i ekstremne levice
NEMAČKA POD OPSADOM: Ceo grad blokiran zbog juriša "NVO" i ekstremne levice

UNIVERZITETSKI grad, Geisen u Hesenu ,ovog vikenda ulazi u svojevrsno vanredno stanje. U hali Hessenhallen trebalo bi da se okupi oko 2.000 delegata nove omladinske organizacije „Generacija Nemačka“( podmladak opozicione partije AfD ) , dok se istovremeno očekuje i do 50.000 protivdemonstranata ekstremnih levičara i pripadnika NVO sektora iz cele Nemačke uz jednu od najvećih policijskih akcija u istoriji pokrajine.

28. 11. 2025. u 17:33

