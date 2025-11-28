"EVROPLJANI IH NE ZANIMAJU" Amerika spremna da prizna rusku kontrolu nad ukrajinskim teritorijama

SJEDINjENE Američke Države su spremne da priznaju rusku kontrolu nad poluostrvom Krim i drugim okupiranim ukrajinskim teritorijama kako bi se osigurao sporazum o okončanju rata u Ukrajini, piše danas britanski "Telegraf".

Foto: Google maps/Profimedia/Ilustracija

List navodi da je američki predsednik Donald Tramp poslao svog mirovnog izaslanika Stiva Vitkofa i zeta Džareda Kušnera da direktno iznesu ponude ruskom predsedniku Vladimiru Putinu u Moskvi, kao i da će se mirovni plan o okončanju sukoba u Ukrajini, po kome se ta zemlja odriče delova svoje teritorije u korist Rusije, verovatno nastaviti uprkos protivljenju među evropskim saveznicima Kijeva.

- Sve je jasnije da Amerikance ne zanima evropski stav. Kažu da Evropljani mogu da rade šta god žele - rekao je za list dobro obavešteni izvor.

Ruski predsednik Vladimir Putin je juče izjavio da će pravno priznanje Krima i Donjecke i Luganske oblasti kao ruske teritorije od strane Vašingtona biti jedno od ključnih pitanja u pregovorima o mirovnom planu američkog predsednika.

Kremlj je danas potvrdio da je dobio revidiranu strategiju za okončanje rata u Ukrajini, koja je sastavljena nakon pregovora između ukrajinskih i američkih zvaničnika koji su održani u Ženevi prošlog vikenda.

(Tanjug)