"EVROPLJANI IH NE ZANIMAJU" Amerika spremna da prizna rusku kontrolu nad ukrajinskim teritorijama
SJEDINjENE Američke Države su spremne da priznaju rusku kontrolu nad poluostrvom Krim i drugim okupiranim ukrajinskim teritorijama kako bi se osigurao sporazum o okončanju rata u Ukrajini, piše danas britanski "Telegraf".
List navodi da je američki predsednik Donald Tramp poslao svog mirovnog izaslanika Stiva Vitkofa i zeta Džareda Kušnera da direktno iznesu ponude ruskom predsedniku Vladimiru Putinu u Moskvi, kao i da će se mirovni plan o okončanju sukoba u Ukrajini, po kome se ta zemlja odriče delova svoje teritorije u korist Rusije, verovatno nastaviti uprkos protivljenju među evropskim saveznicima Kijeva.
- Sve je jasnije da Amerikance ne zanima evropski stav. Kažu da Evropljani mogu da rade šta god žele - rekao je za list dobro obavešteni izvor.
Ruski predsednik Vladimir Putin je juče izjavio da će pravno priznanje Krima i Donjecke i Luganske oblasti kao ruske teritorije od strane Vašingtona biti jedno od ključnih pitanja u pregovorima o mirovnom planu američkog predsednika.
Kremlj je danas potvrdio da je dobio revidiranu strategiju za okončanje rata u Ukrajini, koja je sastavljena nakon pregovora između ukrajinskih i američkih zvaničnika koji su održani u Ženevi prošlog vikenda.
(Tanjug)
Preporučujemo
MAĐARI KUPUJU RUSKE NAFTNE KOMPANIJE? Hitno se oglasili zvaničnici
28. 11. 2025. u 18:44
ANDRIJ JERMAK OSTAJE U UKRAJINI: Politikolog objasnio pozadinu skandala
28. 11. 2025. u 18:21
OČEKUJEMO OBJAŠNjENjA: Važan saveznik iz Evrope okreće leđa Kijevu?
28. 11. 2025. u 18:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
JEDNA GREŠKA IH KOŠTALA ŽIVOTA: Otkriven uzrok nesreće u kojoj su stradali Ana Radović i njen prijatelj (FOTO)
AUTOMOBIL sa telima Ane Radović (20) i Aleksandara Masalušić (37) pronađen je juče na magistralnom putu Požega-Čačak, a prve informacije iz istrage ukazuju da je uzrok teške nesreće prebrza vožnja, odnosno neprilagođena brzina uslovima na putu.
27. 11. 2025. u 18:47
OLIVERA SMENjENA: Novi urednik na RTS - muž poznate pevačice, dugo je na javnom servisu
NA TOJ poziciji u RTS-u je godinama unazad bila Olivera Kovačević.
26. 11. 2025. u 12:55
Komentari (0)