TAJNA RUSKA JEDINICA MENJA IGRU NA UKRAJINSKOM FRONTU: Kako je Moskva povratila dominaciju u ratu dronova (VIDEO)

RUSKA vojna struktura poslednjih godina prolazi kroz ubrzanu transformaciju i modernizaciju, ali malo koji projekat je izazvao toliko pažnje kao tajnovita jedinica „Rubikon“, koja je, prema navodima ruskih i zapadnih analitičkih centara, preokrenula odnos snaga u ratovanju dronovima na ukrajinskom frontu.

Foto MoD Rusije/Tanjug/AP

Čim je formirana 2024. godine, ova jedinica postavljena je direktno pod nadzor ministra odbrane Andreja Belousova, što dovoljno govori o njenom strateškom značaju. U kratkom roku postala je ključni stub ruske tehnološke obnove.

U praksi, „Rubikon“ ne funkcioniše kao obična jedinica za razvoj dronova. To je tehnološka celina koja spaja robotiku, veštačku inteligenciju, automatizovane taktičke sisteme i komunikacione platforme nove generacije.

Jedan od najosetljivijih projekata odnosi se na dronove koji koriste optička vlakna, što im omogućava potpuno otporan kanal za komandovanje i upravljanje. Takvi sistemi su izuzetno teški za presretanje i ometanje klasičnim metodama elektronskog ratovanja.

Upravo zbog te kombinacije inovacija, Moskva je oformila posebnu komandnu strukturu posvećenu isključivo upravljanju bespilotnim sistemima. Unutar nje se nalaze hiljade specijalizovanih operatera, tehničara i inženjera čiji je zadatak da održavaju, unapređuju i upravljaju dronovima na svim tačkama fronta. To je model koji sve više liči na industrijski sistem nego na pojedinačne jedinice – ratovanje dronovima više nije domen improvizacije nego integralni deo ruske vojne doktrine.

Na terenu, posledice delovanja jedinice „Rubikon“ postale su vidljive vrlo brzo. Ukrajinske linije snabdevanja počele su da trpe udare duboko iza fronta. Rušena su vozila svih tipova, uništavana logistička oprema, presretane komunikacione stanice, a ukrajinski operateri dronova često su postajali prvi na udaru ruske lovne protivdron taktike. Pokreti ukrajinskih transportnih kolona blizu prve linije sada su izloženi riziku u gotovo svakom trenutku, jer masovno prisustvo bespilotnih letelica omogućava Rusiji konstantan nadzor i brzu reakciju.

?????? “You are literally being hunted”



Dutch drone pilots explain the newly extremely successful Russian drone unit Rubicon.



The tables have turned fully



pic.twitter.com/8ZUPUBZFvE — Lord Bebo (@MyLordBebo) November 18, 2025

Kijev pokušava da odgovori na ove izazove prepoznajući „Rubikon“ kao prioritetnu metu. Identifikuju se i gađaju baze iz kojih operiše ova jedinica, dok ukrajinski inženjerski timovi uz pomoć 50 zemalja zapada razvijaju novije verzije odgovora i dronova, kao i agresivnije sisteme elektronskog ratovanja.

Međutim, iako su u početku kaskali, čini se da tempo inovacija sada ide u korist Moskve, pre svega zato što ruska država agresivno širi saradnju sa civilnim tehnološkim startapovima i privatnim kompanijama koje isporučuju inovativna i napredna rešenja za front.

Stručnjaci ističu da rat više nije klasično nadmetanje artiljerije i oklopnih brigada, već evoluira u neprekidnu trku inovacija. Roj autonomnih dronova, mikrosistemi koji se gotovo ne mogu otkriti, improvizovani i brzo menjajući sistemi elektronskog ratovanja i stalne modifikacije taktika čine današnje bojište nestabilnim ekosistemom u kome ne pobeđuje samo brojnost, već brzina adaptacije.

U tom kontekstu, jedinica „Rubikon“ predstavlja simbol nove faze sukoba, faze u kojoj tehnologija svakodnevno redizajnira borbeni prostor i pretvara ga u beskrajni ciklus otkrivanja i uništavanja.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć