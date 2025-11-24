PRVA REAKCIJA KREMLJA: Oglasila se Moskva o pregovorima u Ženevi
MOSKVA nije dobila nikakve informacije o pregovorima Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i evropskih zemalja o okončanju rata u Ukrajini, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
On je istakao da se još ne očekuje sastanak ruske i američke delegacije, i da nema konkretnih detalja o njihovim pregovorima, prenosi agencija RIA Novosti.
- Još nismo videli nikakav plan. Pročitali smo saopštenje da su, nakon razgovora koji su održani u Ženevi, napravljene neke izmene u tekstu koji smo ranije videli. Sačekaćemo i videćemo. Izgleda da se dijalog nastavlja, a neki kontakti će se nastaviti. Još nismo dobili ništa zvanično - rekao je Peskov.
Portparol je dodao da Kremlj ''više voli da se osloni na zvanične informacije'' o američkom planu za Ukrajinu i ''ne bi želeo da upoređuje medijske izveštaje''.
- Podsećam da ruski predsednik Vladimir Putin ostaje otvoren za kontakte i pregovore (sa Sjedinjenim Američkim Državama) - rekao je Peskov.
Naveo je da Moska nema nikakve informacije o mogućoj poseti ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog Vašingtonu na Dan zahvalnosti.
(Tanjug)
