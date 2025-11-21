VLASTI Ukrajine nisu u stanju da ispune zahteve SAD u vezi sa mirnim rešenjem konflikta, jer oni podrazumevaju potpunu promenu vlasti i državne ideologije – nešto što trenutno u Ukrajini nema ko da obezbedi, a sadašnji režim želi da upravlja zemljom do beskraja, izjavio je predsednik saveta pokreta "Druga Ukrajina" Viktor Medvedčuk, prenose RIA Novosti.

Foto: Profimedia

- One tačke plana koje su dospale u medije ne podrazumevaju ustupke, već radikalnu promenu spoljne i unutrašnje politike Ukrajine. To je potpuno resetovanje vlasti i državne ideologije. Obezbediti takav zaokret danas u Ukrajini Vladimira Zelenskog nema ko: one koji su to mogli da obezbede su proterani, uhapšeni ili ubijeni. Povratka nema - navodi se u saopštenju Medvedčuka objavljenom na sajtu pokreta "Druga Ukrajina".

On je istakao da postoje zahtevi Vašingtona koje sadašnje ukrajinsko rukovodstvo jednostavno nije u stanju da ispuni.

- Ne zato što su ti zahtevi loši ili nepravedni, već zato što administracija koncentracionog logora nije u stanju da obezbedi demokratske promene. A postoji i rukovodstvo zemlje koje želi da njome vlada do beskraja, ne osvrćući se na zakone, prava i slobode građana - dodao je Medvedčuk.

Prema njegovim rečima, mir za Zelenskog nije prihvatljiv u bilo kom obliku.

- Ako nelegitimni makar u nečemu popusti – to je presuda njegovoj kriminalnoj politici. Zato će se vrpoljiti kao vaška na češlju, ali ni na šta neće pristati - poručio je Medvedčuk.

Američki portal "Aksios" je 19. novembra, pozivajući se na izvore, saopštio da SAD vode "tajne konsultacije" sa Rusijom o izradi novog plana za rešavanje konflikta u Ukrajini. Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov kasnije je potvrdio da su Rusija i SAD u avgustu na Aljasci razgovarale o mirnom rešavanju sukoba u Ukrajini, ali da od tada "nije bilo nikakvih novina" po toj temi.

Prema podacima lista "Fajnenšel tajms", plan koji predlažu SAD podrazumeva smanjenje američke vojne pomoći Kijevu, priznavanje zvaničnog statusa kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve i proglašenje ruskog jezika za državni u Ukrajini, da Kijev prihvati realnost, odnosno da je Donbas deo Rusije, kao i smanjenje ukrajinskih oružanih snaga.

Plan takođe uključuje zabranu raspoređivanja stranih trupa na ukrajinskoj teritoriji i zabranu isporuka dalekometnog oružja Kijevu. Kako je preneo portal "Aksios", plan podrazumeva da SAD i druge zemlje priznaju Krim i Donbas kao zakonite ruske teritorije.

(RT)