UGLED MU DONEO NEVOLJE: Ko je naučnik Boris Nikolić, koji je protiv svoje volje postao “izvršilac testamenta” DŽefrija Epstajna

Krajnje iznenađena bila je javnost kada je nedavno procuerela prepiska, ali je svojevremeno potpuno bio zatečen i glavni protagonista Boris Nikolić, kada je testament Džefrija Epstajna, optuženog za seksualna zlostavljanja, postao javan.

Foto: New York State Sex Offender Registry via AP

Naučnik hrvatskog porekla, naturalizovani Amerikanac, poznat po svom radu u biotehnologiji i po tome što je bio naučni savetnik Bila Gejtsa, našao se u žiži interesovanja medija širom sveta kada je američki Kongres protekle sedmice objavio mejlove pokojnog pedofila. Postavila su se tada pitanja o mogućim vezama između Nikolića i Epstajna.

Boris Nikolić je lekar i imunolog po obrazovanju. Pre nego što je njegovo ime povezano sa Epstajnom, bio je posebno poznat u naučnim i finansijskim krugovima zbog svoje uloge šefa naučnog savetnika Bila Gejtsa, rada za Fondaciju Bila i Melinde Gejts, naročito u istraživanju vakcina, globalnom zdravstvu i biotehnologiji. Angažovao se i u kreiranju i finansiranju nekoliko startapova i investicionih fondova specijalizovanih za genetiku, bavio se genomima, inovativnim terapijama i sintetičkom biologijom. Tako je Nikolić postao poštovana figura u biotehnološkom ekosistemu, kao diskretan ali uticajan akter.

Kada je Epstajn preminuo u zatvoru u avgustu 2019, njegov testament, potpisan dva dana pre smrti, postao je javan. U dokumentu je imenovao svoja dva advokata kao glavne izvršioce i Borisa Nikolića kao rezervnog izvršioca testamenta, odnosno zamenu u slučaju potrebe. Ovo neočekivano imenovanje iznenadilo je sve, pa i samog Borisa Nikolića. Isticao je da je bio potpuno iznenađen ovom nominacijom i da godinama nije imao značajan kontakt sa Epstajnom. Kategorički je odbio da obavlja ulogu koja mu je namenjena i nije želeo nikakvo učešće niti povezanost u upravljanju Epstajnovim nalsedstvom.

Nikolić odbacuje bilo kakvu vezu s Epstajnom. Njih dvojica su se sreli početkom dvehiljaditih, u vreme kada je Epstajn često dolazio u kontakt sa različitim ličnostima iz najvišeg nivoa javnosti, pa i iz naučnog i tehnološkog sveta. Hiljade mejlova i dokumenata u razdoblju od 2009. godine do Epstajnove smrti, pokazuju da je imao značajnu mrežu kontakata u diplomatiji, poslovnom svetu, visokim političkim i finansijskim krugova i medijima. Ove poruke pokazuju da je između ostalih savetovao Stiva Benona, razmenjivao poruke sa savetnicom Baraka Obame, organizovao susrete uticajnih ljudi na svetskom nivou.

Ispostavilo se da je Nikolić Epstajna sreo u širem društvenom i profesionalnom kontekstu, preko mreža za finansiranje istraživanja. Poznato je da je Epstajn bio zainteresovan za finansiranje vrhunskih naučnih projekata, što objašnjava i prisustvo hrvatskog naučnika u njegovom okruženju. Ime Zagrepčanina pojavljuje se u mejlovima iz 2010. godine kada je učestvovao na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. Boris Nikolić je istakao da se susreo s Epstajnovim prijateljem Bilom Klintonom, kao i sa tadašnjim francuskim predsednikom Nikolom Sarkozijem i princem Endrjuom, zbog nekih pitanja u vezi sa Majkrosoftom.

Ističe se da Nikolić nikada nije bio optužen za bilo kakav nezakonit akt, niti je učestvovao u Epstajnovim poslovima. Postavlja se pitanje zbog čega bi Epstajn pomislio na njega, i to dva dana pred smrt? Tačne motivacije ostaju nepoznate, ali mediji spekulišu da je to zbog toga što je lično cenio Nikolića, smatrajući ga za kompetentnu i pouzdanu osobu. Epstajnova strategija je bila da se okruži uglednim ličnostima, kako bi svojim aktivnostima dao kredibilitet, pa je to, očigledno, želeo i posle smrti. Sam Nikolić ističe da ne razume odluku i distancirao se insistirajući na tome da njegov ugled ne bude kompromitovan.

Odbijanjem uloge izvršioca testamenta, Nikolić nije imao nikakvu odgovornost u upravljanju Epstajnovom imovinom, nije bio povezan ni sa jednom pravnom procedurom vezanom za njegove zločine i nastavio je karijeru u biotehnologiji, gde je i dalje u svetskom vrhu.

OSNIVAO BIOTEHNOLO[KE KOMPANIJE

Boris Nikolić je rođen u Zatrebu, diplomirao je medicinu, a zatim se preselio u SAD gde je na univerzitetu Harvard radio kao imunolog. Autor je više desetina radova i patenata i suosnivač nekoliko biotehnoloških kompanija.

ZAUZETO SVE ŠTO JE DOBRO

Nikolić je navodno napisao Epstajnu da bi bilo sjajno da je u Davosu i rekao da je flertovao sa 22-godišnjom ženom za koju se ispostavilo da je tu s mužem, uz zaključak da je "sve što je dobro – zauzeto". Ova komunikacija je ocenjena kao površna.