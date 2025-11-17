UGLED MU DONEO NEVOLJE: Ko je naučnik Boris Nikolić, koji je protiv svoje volje postao “izvršilac testamenta” DŽefrija Epstajna
Krajnje iznenađena bila je javnost kada je nedavno procuerela prepiska, ali je svojevremeno potpuno bio zatečen i glavni protagonista Boris Nikolić, kada je testament Džefrija Epstajna, optuženog za seksualna zlostavljanja, postao javan.
Naučnik hrvatskog porekla, naturalizovani Amerikanac, poznat po svom radu u biotehnologiji i po tome što je bio naučni savetnik Bila Gejtsa, našao se u žiži interesovanja medija širom sveta kada je američki Kongres protekle sedmice objavio mejlove pokojnog pedofila. Postavila su se tada pitanja o mogućim vezama između Nikolića i Epstajna.
Boris Nikolić je lekar i imunolog po obrazovanju. Pre nego što je njegovo ime povezano sa Epstajnom, bio je posebno poznat u naučnim i finansijskim krugovima zbog svoje uloge šefa naučnog savetnika Bila Gejtsa, rada za Fondaciju Bila i Melinde Gejts, naročito u istraživanju vakcina, globalnom zdravstvu i biotehnologiji. Angažovao se i u kreiranju i finansiranju nekoliko startapova i investicionih fondova specijalizovanih za genetiku, bavio se genomima, inovativnim terapijama i sintetičkom biologijom. Tako je Nikolić postao poštovana figura u biotehnološkom ekosistemu, kao diskretan ali uticajan akter.
Kada je Epstajn preminuo u zatvoru u avgustu 2019, njegov testament, potpisan dva dana pre smrti, postao je javan. U dokumentu je imenovao svoja dva advokata kao glavne izvršioce i Borisa Nikolića kao rezervnog izvršioca testamenta, odnosno zamenu u slučaju potrebe. Ovo neočekivano imenovanje iznenadilo je sve, pa i samog Borisa Nikolića. Isticao je da je bio potpuno iznenađen ovom nominacijom i da godinama nije imao značajan kontakt sa Epstajnom. Kategorički je odbio da obavlja ulogu koja mu je namenjena i nije želeo nikakvo učešće niti povezanost u upravljanju Epstajnovim nalsedstvom.
Nikolić odbacuje bilo kakvu vezu s Epstajnom. Njih dvojica su se sreli početkom dvehiljaditih, u vreme kada je Epstajn često dolazio u kontakt sa različitim ličnostima iz najvišeg nivoa javnosti, pa i iz naučnog i tehnološkog sveta. Hiljade mejlova i dokumenata u razdoblju od 2009. godine do Epstajnove smrti, pokazuju da je imao značajnu mrežu kontakata u diplomatiji, poslovnom svetu, visokim političkim i finansijskim krugova i medijima. Ove poruke pokazuju da je između ostalih savetovao Stiva Benona, razmenjivao poruke sa savetnicom Baraka Obame, organizovao susrete uticajnih ljudi na svetskom nivou.
Ispostavilo se da je Nikolić Epstajna sreo u širem društvenom i profesionalnom kontekstu, preko mreža za finansiranje istraživanja. Poznato je da je Epstajn bio zainteresovan za finansiranje vrhunskih naučnih projekata, što objašnjava i prisustvo hrvatskog naučnika u njegovom okruženju. Ime Zagrepčanina pojavljuje se u mejlovima iz 2010. godine kada je učestvovao na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. Boris Nikolić je istakao da se susreo s Epstajnovim prijateljem Bilom Klintonom, kao i sa tadašnjim francuskim predsednikom Nikolom Sarkozijem i princem Endrjuom, zbog nekih pitanja u vezi sa Majkrosoftom.
Ističe se da Nikolić nikada nije bio optužen za bilo kakav nezakonit akt, niti je učestvovao u Epstajnovim poslovima. Postavlja se pitanje zbog čega bi Epstajn pomislio na njega, i to dva dana pred smrt? Tačne motivacije ostaju nepoznate, ali mediji spekulišu da je to zbog toga što je lično cenio Nikolića, smatrajući ga za kompetentnu i pouzdanu osobu. Epstajnova strategija je bila da se okruži uglednim ličnostima, kako bi svojim aktivnostima dao kredibilitet, pa je to, očigledno, želeo i posle smrti. Sam Nikolić ističe da ne razume odluku i distancirao se insistirajući na tome da njegov ugled ne bude kompromitovan.
Odbijanjem uloge izvršioca testamenta, Nikolić nije imao nikakvu odgovornost u upravljanju Epstajnovom imovinom, nije bio povezan ni sa jednom pravnom procedurom vezanom za njegove zločine i nastavio je karijeru u biotehnologiji, gde je i dalje u svetskom vrhu.
OSNIVAO BIOTEHNOLO[KE KOMPANIJE
Boris Nikolić je rođen u Zatrebu, diplomirao je medicinu, a zatim se preselio u SAD gde je na univerzitetu Harvard radio kao imunolog. Autor je više desetina radova i patenata i suosnivač nekoliko biotehnoloških kompanija.
ZAUZETO SVE ŠTO JE DOBRO
Nikolić je navodno napisao Epstajnu da bi bilo sjajno da je u Davosu i rekao da je flertovao sa 22-godišnjom ženom za koju se ispostavilo da je tu s mužem, uz zaključak da je "sve što je dobro – zauzeto". Ova komunikacija je ocenjena kao površna.
Preporučujemo
URANIJUM KRUŽI IZMEĐU MOSKVE I PARIZA: Šta je "Grinpis" snimio u Dankerku
18. 11. 2025. u 11:43
"MENI JE TO U REDU" Tramp: Spreman sam da izvedem napade unutar Meksika
18. 11. 2025. u 10:32
"TI SI KRETEN!" Žestoka svađa u studiju Hit tvita, Babić udario na Antonijevića
ŽESTOKA svađa izbila je večeras u studiju televizije "Pink" u emisiji Hit Tvit gde gostuju predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, pravnik Milan Antonijević i biznismen Branko Babić.
16. 11. 2025. u 21:55
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)