VENECUELANSKI F-16 OBORILI KOLUMBIJSKI AVION: C-210 bez uključenih transpondera presretnut u Apureu (VIDEO)

ORUŽANE snage Venecuele saopštile su da su 30. oktobra oborile laki avion koji je prešao u njihov nacionalni vazdušni prostor bez odobrenja.

Foto Tanjug/AP/Leo Correa

Incident se dogodio u opštini San Fernando, u saveznoj državi Apure, nedaleko od granice sa Kolumbijom – regionu koji je već godinama poznat po krijumčarskim rutama i ilegalnom transportu narkotika.

Prema zvaničnom saopštenju Bolivarskih nacionalnih oružanih snaga (FANB), avion je presretnut tokom operacije „Bolivarski štit 2024“, u okviru koje se redovno sprovode patrolni letovi i nadzor južne granice.

-U opštini San Fernando, naše vazdušne patrole otkrile su, presrele i onemogućile beli, jednomotorni avion tipa C-210 koji je ušao u vazdušni prostor Venecuele sa isključenim transponderom, bez odgovora na pozive i na izuzetno maloj visini, navodi se u saopštenju Komande za strateške operacije FANB-a.

Dva borbena aviona F-16 Ratnog vazduhoplovstva Venecuele ispalila su upozoravajuće signale pre nego što je avion oboren. Nakon pada, utvrđeno je da su u letelici bila dva kolumbijska državljanina, koji su poginuli na licu mesta. Preliminarni nalazi upućuju na to da je avion najverovatnije bio uključen u šverc narkotika ili oružja, a istragu vode vojni istražitelji i Nacionalna garda.

Lovac F-16 ratnog vazduhoplovstva Venecuele cilja i obara neidentifikovani avion koji je bez dozvole ušao u njihov vazdušni prostor. pic.twitter.com/aUGCSegnkL — Oruzje Online (@oruzjeonline) November 14, 2025

SERIJA INCIDENATA I SVE VEĆE TENZIJE

Ovaj slučaj je treći incident slične prirode u 2025. godini. U maju su F-16 venecuelanskog ratnog vazduhoplovstva uništili dva neprijateljska aviona koji su ušli u državu Apure, dok je u martu srušena još jedna neidentifikovana letelica iznad iste oblasti.

Zbog sve učestalijih upada, Ministarstvo odbrane Venecuele dodatno je pojačalo nadzor granice sa Kolumbijom, uz podršku specijalnih izviđačkih dronova i radarskih stanica. Prema rečima vojnih zvaničnika, reč je o „stalnom pokušaju transnacionalnih kriminalnih mreža da koriste zabačene delove teritorije za krijumčarske operacije“.

ŠIRA POLITIČKA POZADINA

Incident se dogodio u trenutku kada zapadni mediji ponovo izveštavaju o navodnim vezama između pojedinih venecuelanskih vojnih struktura i kartela Los Soles, što vlasti u Karakasu kategorički negiraju. U kontekstu regionalnih tenzija, predsednik Nikolás Maduro je poručio da će „svaki neidentifikovani avion koji naruši suverenitet zemlje biti tretiran kao neprijateljski i odmah neutralisan“.

Analitičari smatraju da je obaranje aviona i snažna retorika Karakasa deo šire kampanje kojom se pokazuje odlučnost države da kontroliše granice i istovremeno pošalje poruku Sjedinjenim Državama i Kolumbiji, koje redovno kritikuju Madurov režim zbog povezanosti sa kriminalnim mrežama i autoritarnog upravljanja zemljom.

Iako Karakas tvrdi da deluje u okviru međunarodnog prava, ovaj incident ponovo otvara pitanje militarizacije granice između Venecuele i Kolumbije, koja se sve češće pretvara u „sivu zonu“ sukoba između državnih snaga i ilegalnih grupa.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć