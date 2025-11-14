VENECUELANSKI F-16 OBORILI KOLUMBIJSKI AVION: C-210 bez uključenih transpondera presretnut u Apureu (VIDEO)
ORUŽANE snage Venecuele saopštile su da su 30. oktobra oborile laki avion koji je prešao u njihov nacionalni vazdušni prostor bez odobrenja.
Incident se dogodio u opštini San Fernando, u saveznoj državi Apure, nedaleko od granice sa Kolumbijom – regionu koji je već godinama poznat po krijumčarskim rutama i ilegalnom transportu narkotika.
Prema zvaničnom saopštenju Bolivarskih nacionalnih oružanih snaga (FANB), avion je presretnut tokom operacije „Bolivarski štit 2024“, u okviru koje se redovno sprovode patrolni letovi i nadzor južne granice.
-U opštini San Fernando, naše vazdušne patrole otkrile su, presrele i onemogućile beli, jednomotorni avion tipa C-210 koji je ušao u vazdušni prostor Venecuele sa isključenim transponderom, bez odgovora na pozive i na izuzetno maloj visini, navodi se u saopštenju Komande za strateške operacije FANB-a.
Dva borbena aviona F-16 Ratnog vazduhoplovstva Venecuele ispalila su upozoravajuće signale pre nego što je avion oboren. Nakon pada, utvrđeno je da su u letelici bila dva kolumbijska državljanina, koji su poginuli na licu mesta. Preliminarni nalazi upućuju na to da je avion najverovatnije bio uključen u šverc narkotika ili oružja, a istragu vode vojni istražitelji i Nacionalna garda.
SERIJA INCIDENATA I SVE VEĆE TENZIJE
Ovaj slučaj je treći incident slične prirode u 2025. godini. U maju su F-16 venecuelanskog ratnog vazduhoplovstva uništili dva neprijateljska aviona koji su ušli u državu Apure, dok je u martu srušena još jedna neidentifikovana letelica iznad iste oblasti.
Zbog sve učestalijih upada, Ministarstvo odbrane Venecuele dodatno je pojačalo nadzor granice sa Kolumbijom, uz podršku specijalnih izviđačkih dronova i radarskih stanica. Prema rečima vojnih zvaničnika, reč je o „stalnom pokušaju transnacionalnih kriminalnih mreža da koriste zabačene delove teritorije za krijumčarske operacije“.
ŠIRA POLITIČKA POZADINA
Incident se dogodio u trenutku kada zapadni mediji ponovo izveštavaju o navodnim vezama između pojedinih venecuelanskih vojnih struktura i kartela Los Soles, što vlasti u Karakasu kategorički negiraju. U kontekstu regionalnih tenzija, predsednik Nikolás Maduro je poručio da će „svaki neidentifikovani avion koji naruši suverenitet zemlje biti tretiran kao neprijateljski i odmah neutralisan“.
Analitičari smatraju da je obaranje aviona i snažna retorika Karakasa deo šire kampanje kojom se pokazuje odlučnost države da kontroliše granice i istovremeno pošalje poruku Sjedinjenim Državama i Kolumbiji, koje redovno kritikuju Madurov režim zbog povezanosti sa kriminalnim mrežama i autoritarnog upravljanja zemljom.
Iako Karakas tvrdi da deluje u okviru međunarodnog prava, ovaj incident ponovo otvara pitanje militarizacije granice između Venecuele i Kolumbije, koja se sve češće pretvara u „sivu zonu“ sukoba između državnih snaga i ilegalnih grupa.
oruzjeonline.com
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
SAD USPEŠNO TESTIRALE TERMONUKLEARNE BOMBE B61-12: Novi nivo preciznosti signal Moskvi
14. 11. 2025. u 20:11
RUSI OBJAVILI SPISAK NAJVEĆIH NEPRIJATELjA: Evo na kom je mestu Hrvatska
RUSKI ski list „Vzgljad“ sastavio je i u utorak objavio „Rejting neprijateljskih vlada“ kako bi pokazao razliku između država koje se svesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na tu odluku „protiv njihove volje naterale spoljnopolitičke okolnosti“, prenosi Slobodna Dalmacija.
14. 11. 2025. u 16:54
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)