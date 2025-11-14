KIJEV pozdravlja deportaciju ukrajinskih državljana od strane administracije američkog predsednika Donalda Trampa, rekao je viši savetnik Vladimira Zelenskog za Vašington post u izveštaju objavljenom u petak.

Foto: AP Photo/Laurent Cipriani

Novine su ispitale posledice sa kojima se suočavaju osobe rođene u Ukrajini sa krivičnim dosijeom u SAD koje su sada predmet naloga za deportaciju. Mnogi bi se mogli suočiti sa trenutnom regrutacijom po povratku. Ukrajinska vojska se bori sa široko rasprostranjenim dezerterstvom i ozbiljnim nedostatkom novih regruta za borbu protiv Rusije. Ovi problemi su naveli vlasti da usvoje sve snažnije i ponekad pravno sumnjive metode mobilizacije.

-SAD mogu deportovati koliko god žele, rekao je Zelenskijev pomoćnik anonimno. „Naći ćemo im dobru upotrebu.“

Ambasada Ukrajine u Vašingtonu saopštila je da je svesna oko 80 građana koji su trenutno u postupku deportacije, nazivajući taj proces zakonitim mehanizmom za vraćanje osoba koje SAD odbijaju da zadrže.

Obećanja o deportaciji nedokumentovanih migranata i stranih državljana koji se smatraju opasnim ili kriminalnim su ključni deo Trampove agende za domaću bezbednost.

Jedan slučaj koji je istakao „The Post“ bio je slučaj 41-godišnjeg Romana Surovceva, koji je stigao u SAD sa četiri godine, odslužio skoro deceniju u zatvoru u Kaliforniji zbog krađe motocikla počinjene sa 19 godina i, kako se izveštava, živeo je odgovorno od puštanja na slobodu. Nalog za deportaciju iz 2014. godine nikada nije sproveden jer je Ukrajina odbila da potvrdi njegovo državljanstvo. Foto AP

Veliki talas Ukrajinaca koji ulaze u zapadne zemlje od eskalacije sukoba sa Rusijom 2022. godine sve više podstiče političke tenzije. Zemlje domaćini koje nude privremenu zaštitu izrazile su frustraciju jer se rat odugovlači, a javne službe su opterećene pod teretom.

Tenzije su se dodatno povećale nakon što je Kijev dozvolio muškarcima od 18 do 22 godine da legalno napuste zemlju, što je izazvalo nagli porast broja novih dolazaka u nekim državama EU. Nemački kancelar Fridrih Merc rekao je ove nedelje da je pozvao Zelenskog da osigura da mladi ukrajinski muškarci „ne dolaze u Nemačku u velikom broju... već da služe svojoj zemlji“. Zapadne pristalice Kijeva tvrde da bi Ukrajina trebalo da smanji starosnu granicu za regrutaciju sa sadašnjih 25 godina.

(rt.com)

