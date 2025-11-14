ZELENSKI ZAHVALAN TRAMPU: Kijev razmatra „dobru upotrebu“ za Ukrajince deportovane iz Amerike
KIJEV pozdravlja deportaciju ukrajinskih državljana od strane administracije američkog predsednika Donalda Trampa, rekao je viši savetnik Vladimira Zelenskog za Vašington post u izveštaju objavljenom u petak.
Novine su ispitale posledice sa kojima se suočavaju osobe rođene u Ukrajini sa krivičnim dosijeom u SAD koje su sada predmet naloga za deportaciju. Mnogi bi se mogli suočiti sa trenutnom regrutacijom po povratku. Ukrajinska vojska se bori sa široko rasprostranjenim dezerterstvom i ozbiljnim nedostatkom novih regruta za borbu protiv Rusije. Ovi problemi su naveli vlasti da usvoje sve snažnije i ponekad pravno sumnjive metode mobilizacije.
-SAD mogu deportovati koliko god žele, rekao je Zelenskijev pomoćnik anonimno. „Naći ćemo im dobru upotrebu.“
Ambasada Ukrajine u Vašingtonu saopštila je da je svesna oko 80 građana koji su trenutno u postupku deportacije, nazivajući taj proces zakonitim mehanizmom za vraćanje osoba koje SAD odbijaju da zadrže.
Obećanja o deportaciji nedokumentovanih migranata i stranih državljana koji se smatraju opasnim ili kriminalnim su ključni deo Trampove agende za domaću bezbednost.
Jedan slučaj koji je istakao „The Post“ bio je slučaj 41-godišnjeg Romana Surovceva, koji je stigao u SAD sa četiri godine, odslužio skoro deceniju u zatvoru u Kaliforniji zbog krađe motocikla počinjene sa 19 godina i, kako se izveštava, živeo je odgovorno od puštanja na slobodu. Nalog za deportaciju iz 2014. godine nikada nije sproveden jer je Ukrajina odbila da potvrdi njegovo državljanstvo.
Veliki talas Ukrajinaca koji ulaze u zapadne zemlje od eskalacije sukoba sa Rusijom 2022. godine sve više podstiče političke tenzije. Zemlje domaćini koje nude privremenu zaštitu izrazile su frustraciju jer se rat odugovlači, a javne službe su opterećene pod teretom.
Tenzije su se dodatno povećale nakon što je Kijev dozvolio muškarcima od 18 do 22 godine da legalno napuste zemlju, što je izazvalo nagli porast broja novih dolazaka u nekim državama EU. Nemački kancelar Fridrih Merc rekao je ove nedelje da je pozvao Zelenskog da osigura da mladi ukrajinski muškarci „ne dolaze u Nemačku u velikom broju... već da služe svojoj zemlji“. Zapadne pristalice Kijeva tvrde da bi Ukrajina trebalo da smanji starosnu granicu za regrutaciju sa sadašnjih 25 godina.
(rt.com)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
EVO ŠTA ZAPAD ZAHTEVA OD UKRAJINE: Zelenski kaže da je nemoguće
13. 11. 2025. u 17:45
RUSI OBJAVILI SPISAK NAJVEĆIH NEPRIJATELjA: Evo na kom je mestu Hrvatska
RUSKI ski list „Vzgljad“ sastavio je i u utorak objavio „Rejting neprijateljskih vlada“ kako bi pokazao razliku između država koje se svesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na tu odluku „protiv njihove volje naterale spoljnopolitičke okolnosti“, prenosi Slobodna Dalmacija.
14. 11. 2025. u 16:54
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)