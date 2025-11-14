TRAMP ZAHTEVA ISTRAGU: Predsednik SAD traži da se ispitaju veze DŽefrija Epstina sa mnogim istaknutim ličnostima
AMERIČKI predsednik Donald Tramp najavio je danas da će zatražiti od državne tužiteljke Pamele Bondi da istraži veze seksualnog prestupnika Džefrija Epstina sa mnogim istaknutim ličnostima, uključujući i neke od njegovih navodnih političkih protivnika.
- Zamoliću državnu tužiteljku Pam Bondi i Ministarstvo pravde, zajedno sa našim velikim patriotama u FBI-ju, da istraže umešanost i odnos Džefrija Epstina sa Bilom Klintonom, Larijem Samersom, Ridom Hofmanom, Džej Pi Morganom i Čejsom, i mnogim drugim ljudima i institucijama, kako bi utvrdili šta se dešavalo sa njima i njim - napisao je Tramp na svojoj mreži Truth Social.
Tramp je optužio demokrate da pokušavaju da skrenu pažnju sa svojih političkih neuspeha, koristeći Epstinov slučaj kao sredstvo za napad na republikance. On je naveo da je ovo "još jedna prevara" poput one sa ruskim uticajem na prethodne izbore, "gde sve strelice ukazuju na demokrate" "Zapisi pokazuju da su ovi ljudi, i mnogi drugi, proveli veliki deo svog života sa Epstinom i na njegovom 'Ostrvu'", istakao je Tramp.
RUSKI ski list „Vzgljad“ sastavio je i u utorak objavio „Rejting neprijateljskih vlada“ kako bi pokazao razliku između država koje se svesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na tu odluku „protiv njihove volje naterale spoljnopolitičke okolnosti“, prenosi Slobodna Dalmacija.
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
