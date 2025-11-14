TRAMP ZAHTEVA ISTRAGU: Predsednik SAD traži da se ispitaju veze DŽefrija Epstina sa mnogim istaknutim ličnostima

AMERIČKI predsednik Donald Tramp najavio je danas da će zatražiti od državne tužiteljke Pamele Bondi da istraži veze seksualnog prestupnika Džefrija Epstina sa mnogim istaknutim ličnostima, uključujući i neke od njegovih navodnih političkih protivnika.

Foto: Predsednička biblioteka

- Zamoliću državnu tužiteljku Pam Bondi i Ministarstvo pravde, zajedno sa našim velikim patriotama u FBI-ju, da istraže umešanost i odnos Džefrija Epstina sa Bilom Klintonom, Larijem Samersom, Ridom Hofmanom, Džej Pi Morganom i Čejsom, i mnogim drugim ljudima i institucijama, kako bi utvrdili šta se dešavalo sa njima i njim - napisao je Tramp na svojoj mreži Truth Social.

Tramp je optužio demokrate da pokušavaju da skrenu pažnju sa svojih političkih neuspeha, koristeći Epstinov slučaj kao sredstvo za napad na republikance. On je naveo da je ovo "još jedna prevara" poput one sa ruskim uticajem na prethodne izbore, "gde sve strelice ukazuju na demokrate" "Zapisi pokazuju da su ovi ljudi, i mnogi drugi, proveli veliki deo svog života sa Epstinom i na njegovom 'Ostrvu'", istakao je Tramp.