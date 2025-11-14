SAD USPEŠNO TESTIRALE TERMONUKLEARNE BOMBE B61-12: Novi nivo preciznosti signal Moskvi

SJEDINjENE Države su tokom avgusta 2025. godine sprovedele uspešno testiranje tri termonuklearne gravitacione bombe B61-12, koristeći lovce F-35A Lajting 2.

Iako su rezultati testova objavljeni tek sada u novembru, Nacionalne laboratorije Sandia i Nacionalna administracija za nuklearnu bezbednost (NNSA) saopštile su da su svi eksperimenti završeni bez grešaka i da je potvrđena potpuna kompatibilnost sistema oružja sa avionima pete generacije.

Testiranja su sprovedena na poligonu Tonopa u saveznoj državi Nevada, uz podršku aviona iz vazduhoplovne baze Hil u Juti. Prema zvaničnim izveštajima, projekat je ocenjen kao „izuzetno uspešan“, jer su bombe B61-12 pokazale visoku preciznost i stabilnost u različitim režimima leta. Tokom ispitivanja proveravana je i termička otpornost komponenti koje se koriste za transport municije i sistemskih delova aviona tokom borbene simulacije.

Džefri Bojd, šef tima koji nadgleda razvoj B61-12 i nove verzije B61-13, izjavio je da su „ova ispitivanja predstavljala kulminaciju višegodišnjeg planiranja i saradnje između više američkih vojnih i civilnih agencija“. Prema njegovim rečima, test F-35 sa B61-12 označio je završetak najopsežnijeg ciklusa testiranja američkog taktičkog nuklearnog oružja u poslednjih deset godina.

Porodica nuklearnih bombi B61 razvija se u Sjedinjenim Državama od 1962. godine i do sada je proizvedeno četrnaest različitih modifikacija. B61-12 je poslednja aktivna verzija ovog oružja i predstavlja centralni element američke taktičke nuklearne strategije u Evropi. Ukupno će biti proizvedeno oko 400 jedinica, nastalih rekonstrukcijom starijih modela (B61-3, B61-4 i B61-7). Ova verzija poseduje mogućnost promene snage eksplozije u rasponu od 0,3 do 50 kilotona, kao i sistem za inerciono navođenje koji značajno povećava preciznost.

Za poređenje, atomska bomba bačena na Hirošimu imala je snagu od 12 do 18 kilotona, dok je bomba na Nagasaki proizvela eksploziju od 18 do 23 kilotona. Dakle, i u svojoj „ograničenoj“ konfiguraciji, B61-12 je višestruko jača od oružja koje je 1945. godine praktično upotrebljeno prvi i poslednji put u istoriji čovečanstva.

Za razliku od modernih projektila sa samonavođenjem, B61-12 je gravitaciona bomba – ona nema sopstveni pogon, već se oslanja na gravitaciju da bi pala na cilj, slično kao klasične bombe iz Drugog svetskog rata. Ova jednostavnost čini je pouzdanom i teže ometljivom, ali istovremeno zahteva platforme sposobne za prodor kroz složene sisteme protivvazdušne odbrane. Upravo zato su F-35A Lightning II i budući bombarderi B-21 Raider ključni nosioci ovog oružja, a vi procenite koliko je to održivo protiv ozbiljnijih rivala.

Završna proizvodna serija B61-12 završena je u decembru 2024. godine u fabrici Pantex, dok je program sada ušao u fazu održavanja koja će trajati do 2026. godine. Paralelno s tim, u razvoju je nova verzija, B61-13, koja bi trebalo da zameni starije modele B83 i B61-7. Ova verzija bi imala veći eksplozivni kapacitet, procenjen na 360 kilotona, što je gotovo sedam puta više od maksimalnog prinosa B61-12.

U strateškom smislu, B61-12 je oružje koje kombinuje taktičku fleksibilnost i psihološki efekat odvraćanja. Njeno raspoređivanje u evropskim bazama uključujući Britaniju, Nemačku, Italiju, Belgiju, Holandiju i Tursku, posmatra se kao signal Moskvi da NATO raspolaže modernizovanim nuklearnim arsenalom spremnim za brzu upotrebu u slučaju krize. Istovremeno, B61-12 se smatra prelaznim rešenjem u očekivanju dolaska B61-13, koji će imati veći domet, jaču eksplozivnu moć i mogućnost programiranja napada iz stealth platformi.

Iako su testiranja zvanično predstavljena kao „tehnička provera pouzdanosti“, mnogi analitičari smatraju da su ova ispitivanja i jasan politički signal. Dok globalni bezbednosni poredak klizi u novu fazu rivaliteta, obnavljanje američkog nuklearnog arsenala jasno pokazuje da Vašington ne odustaje od politike nuklearne ravnoteže zasnovane na nadmoći tehnologije i preciznosti.

