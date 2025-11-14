PISTORIJUS BI DA PRODUŽI RAT: Nemačka obećava više od 11,5 milijardi dolara vojne pomoći Ukrajini za 2026. godinu
NEMAČKI ministar odbrane Boris Pistorijus saopštio je danas da će ta zemlja povećati vojnu podršku Ukrajini na više od 11,5 milijardi evra (13,4 milijarde dolara) sledeće godine.
Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare u Berlinu sa kolegama iz Velike Britanije, Francuske, Italije i Poljske, Pistorijus je rekao da su ujedinjeni i odlučni da povećaju vojnu podršku Ukrajini usred intenziviranih napada Rusije.
-Što se tiče Nemačke, mogu reći da smo spremni da nastavimo da preuzimamo vodeću ulogu u podršci Ukrajini. Juče je parlament usvojio moj predlog da se proširi pomoć Ukrajini sledeće godine. U 2026. godini to će iznositi više od 11,5 milijardi evra, rekao je Pistorijus nakon sastanka ministara odbrane Evropske grupe pet (E5), prenosi "Gardijan".
On je ocenio da ruski napadi na Ukrajinu tokom protekle noći pokazuju "prezir Moskve prema čovečanstvu" i krše međunarodno pravo.
-Rusija namerno, masovno i sa sve većom preciznošću napada civilnu energetsku infrastrukturu. Sasvim je očigledno i jasno da ruski predsednik (Vladimir) Putin ima za cilj da zimu učini što nepodnošljivijom za Ukrajinu, da uništi moral i slomi otpor ukrajinskog naroda. U tome ne uspeva, rekao je šef nemačke diplomatije.
Pistorijus je, takođe, najavio da će Berlin dati najmanje 150 miliona evra za sledeću listu prioritetnih zahteva NATO-a za Ukrajinu kako bi pomogao u finansiranju isporuke američkog oružja Ukrajini.
-Za nas je jasno: nećemo napustiti Ukrajinu, ona može da nastavi da se oslanja na nas. To smo potvrdili našem ukrajinskom kolegi Denisu Šmihalu, koji nam se pridružio na daljinu i obavestio nas o situaciji u Ukrajini, dodao je Pistorijus.
Italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto rekao je da bi bilo "apsurdno" da Italija ne nastavi svoju vojnu i civilnu pomoć Ukrajini.
Krozeto je rekao da je odobrio slanje 12. paketa podrške Kijevu, napominjući da će Italija pomoći u snabdevanju Ukrajine energijom tokom zimskih meseci slanjem električnih generatora.
Tanjug
