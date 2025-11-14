POSLE VUČIĆA STIŽE ZELENSKI: Makron prima ukrajinskog predsednika u Parizu
PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron primiće ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u ponedeljak, 17. novembra, u Parizu, tokom posete čiji je cilj "ponovno potvrđivanje posvećenosti Francuske Ukrajini", saopštila je danas Jelisejska palata.
Ova deveta poseta Volodimira Zelenskog Francuskoj od početka rata koji Rusija vodi od 2022. godine "omogućiće ponovnu potvrdu dugoročne posvećenosti Francuske Ukrajini i "održavanje dinamike započetog rada na pitanju bezbednosnih garancija“ u okviru "koalicije zemalja voljnih" koja podržava Kijev, navodi francusko predsedništvo, prenosi televizija BFM.
Poseta će, takođe, omogućiti i razmenu mišljenja o pitanjima bilateralne saradnje, posebno u energetskom, ekonomskom i odbrambenom sektoru.
ŠTA SPREMAJU BRITANCI NA BALKANU: Specijalac održao sastanak sa vojim liderima Albanije, Crne Gore, BiH, Makedonije i Prištine
SPECIJALNI izaslanik Velike Britanije za Zapadni Balkan Karen Pirs organizovala je sastanak sa vojnim liderima Albanije, Crne Gore, Severne Makedonije, BiH i samoproglašenog Kosova, koje je predstavljao zamenik komandanta KBS-a general-major Enver Čikaći.
13. 11. 2025. u 15:48
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Darko naveo ŠEST stvari o životu u Nemačkoj o kojima se ćuti: Razbio veliki mit, pa otkrio zbog čega POLICIJA ume da dođe na vrata
DARKO Tešić, koji stoji iza popularnog Instagram profila „Balkanac u Nemačkoj“ nedavno je objavio video koji je privukao veliku pažnju pratilaca, a u njemu na duhovit i iskren način deli svoja zapažanja o životu u Nemačkoj.
13. 11. 2025. u 18:15
