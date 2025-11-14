Svet

POSLE VUČIĆA STIŽE ZELENSKI: Makron prima ukrajinskog predsednika u Parizu

Новости онлине

14. 11. 2025. u 11:09

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron primiće ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u ponedeljak, 17. novembra, u Parizu, tokom posete čiji je cilj "ponovno potvrđivanje posvećenosti Francuske Ukrajini", saopštila je danas Jelisejska palata.

ПОСЛЕ ВУЧИЋА СТИЖЕ ЗЕЛЕНСКИ: Макрон прима украјинског председника у Паризу

Foto Tanjug/AP/YOAN VALAT

Ova deveta poseta Volodimira Zelenskog Francuskoj od početka rata koji Rusija vodi od 2022. godine "omogućiće ponovnu potvrdu dugoročne posvećenosti Francuske Ukrajini i "održavanje dinamike započetog rada na pitanju bezbednosnih garancija“ u okviru "koalicije zemalja voljnih" koja podržava Kijev, navodi francusko predsedništvo, prenosi televizija BFM.

Poseta će, takođe, omogućiti i razmenu mišljenja o pitanjima bilateralne saradnje, posebno u energetskom, ekonomskom i odbrambenom sektoru.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Štednja – najpouzdaniji način da svoje planove pretvorite u stvarnost

Štednja – najpouzdaniji način da svoje planove pretvorite u stvarnost