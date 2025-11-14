POSLE VUČIĆA STIŽE ZELENSKI: Makron prima ukrajinskog predsednika u Parizu

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron primiće ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u ponedeljak, 17. novembra, u Parizu, tokom posete čiji je cilj "ponovno potvrđivanje posvećenosti Francuske Ukrajini", saopštila je danas Jelisejska palata.

Ova deveta poseta Volodimira Zelenskog Francuskoj od početka rata koji Rusija vodi od 2022. godine "omogućiće ponovnu potvrdu dugoročne posvećenosti Francuske Ukrajini i "održavanje dinamike započetog rada na pitanju bezbednosnih garancija“ u okviru "koalicije zemalja voljnih" koja podržava Kijev, navodi francusko predsedništvo, prenosi televizija BFM.

Poseta će, takođe, omogućiti i razmenu mišljenja o pitanjima bilateralne saradnje, posebno u energetskom, ekonomskom i odbrambenom sektoru.