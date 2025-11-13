UHAPŠEN RUSKI HAKER I OBAVEŠTAJAC SVETSKE KLASE: Bio jedan od najtraženijih na listi FBI
RUSKI haker uhapšen je u Tajlandu, mediji špekulišu da je oficir GRU (ruska vojna obaveštajna služba).
U pitanju je haker koji je u bazi FBI među 40 traženih Rusa koji su traženi zbog sajber napada.
Tajlandska policija je, na zahtev Sjedinjenih Američkih Država, privela ruskog državljanina osumnjičenog za ozbiljna sajber krivična dela.
Vlasti su ga opisale kao "hakera svetske klase" koji je učestvovao u napadima na državnu infrastrukturu u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama.
Čovek je uhapšen u hotelu u oblasti Talang. Policija je zaplenila njegove laptopove, telefone i kripto-novčanike.
Trenutno se nalazi u pritvoru, a Kancelarija državnog tužioca Tajlanda već je pokrenula postupak za njegovo izručenje Americi.
Prema istrazi portala Vot Tak, uhapšeni bi mogao biti 35-godišnji ruski vojni obaveštajac Aleksej Lukašev, poručnik GRU jedinice.
Prema navodima američkih obaveštajnih službi, Lukašev je učestvovao u hakerskom upadu na servere Demokratske stranke SAD tokom izbora 2016. godine i koordinisao deo sajbernapada na zapadne institucije.
(Nexta)
