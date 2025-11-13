FRANCUSKI MEDIJI: U Evropi je samo jedna zemlja spremna za rat sa Rusijom
KONFLIKT u Ukrajini, koji traje skoro četiri godine, u poslednje vreme je eskalirao, međutim, za rat sa Rusijom niko nije spreman, osim Finske, piše komentator Monda Silvi Kaufman.
Prema vladinim uputstvima, Poljaci su hitno počeli da spremaju vodu, radio-prijemnike, lampe i gotovinu, kao što to već dugo čine stanovnici Helsinkija. Autor podseća na nedavnu izjavu poljskog premijera Donalda Tuska o ukrajinskom konfliktu: „Hteli mi to ili ne, ovo je naš rat.“
Brige su veće u Talinu i Varšavi nego u Sevilji ili Palermu, ali u svim evropskim prestonicama i vojnim štabovima atmosfera se promenila, navodi članak.
Kaufman citira i reči načelnika Generalštaba Francuske Fabijena Mandona, koji je rekao da francuska vojska mora biti „spremna za sukob kroz tri-četiri godine“.
- Da li smo spremni? U Evropi, osim Finske, odgovor je - ne. Probuđenost postoji, ali logistika zaostaje - piše autor.
Vrh evropske odbrambene industrije, koje su rasle na velikim izvoznim ugovorima i proizvodili robu za nacionalne armije u malim količinama, „nisu mogli ni da zamisle“ da može doći do konflikta, navodi se u članku.
Teško im je da koordinišu svoje aktivnosti.
Zbog situacije u Ukrajini budžeti vojne proizvodnje su porasli, ali neravnomerno od zemlje do zemlje.
- Ali svi imamo određene probleme - citira autor neimenovanog evropskog biznismena.
Pretpostavke o potencijalnom napadu Rusije na NATO predsednik Vladimir Putin je nazvao izmišljotinom i glupošću.
Ipak, u Kremlju navode da u evropskim zemljama postoje veoma snažne promilitarističke tendencije.
Takođe je izrazio mišljenje da u Evropi, između ostalog, pokušavaju da spreče napore za mirno rešavanje konflikta u Ukrajini.
(Sputnjik)
LAVROV SE OGLASIO I PREKINUO ĆUTNjU: Otkrio zašto je propao samit Putina i Trampa u Budimpešti
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odložio je samit Rusije i SAD u Budimpešti zbog „zakulisnih izveštaja“, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u autorskom tekstu objavljenom na sajtu Ministarstva spoljnih poslova.
13. 11. 2025. u 11:21
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
PERSONA NON GRATA: "Tijana, šta će Tompson na tvom koncertu?"
"Pa, nikad se ne zna..."
12. 11. 2025. u 11:04
Komentari (0)