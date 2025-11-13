KONFLIKT u Ukrajini, koji traje skoro četiri godine, u poslednje vreme je eskalirao, međutim, za rat sa Rusijom niko nije spreman, osim Finske, piše komentator Monda Silvi Kaufman.

Foto Tanjug/AP/Tommi Anttonen

Prema vladinim uputstvima, Poljaci su hitno počeli da spremaju vodu, radio-prijemnike, lampe i gotovinu, kao što to već dugo čine stanovnici Helsinkija. Autor podseća na nedavnu izjavu poljskog premijera Donalda Tuska o ukrajinskom konfliktu: „Hteli mi to ili ne, ovo je naš rat.“

Brige su veće u Talinu i Varšavi nego u Sevilji ili Palermu, ali u svim evropskim prestonicama i vojnim štabovima atmosfera se promenila, navodi članak.

Kaufman citira i reči načelnika Generalštaba Francuske Fabijena Mandona, koji je rekao da francuska vojska mora biti „spremna za sukob kroz tri-četiri godine“.

- Da li smo spremni? U Evropi, osim Finske, odgovor je - ne. Probuđenost postoji, ali logistika zaostaje - piše autor.

Vrh evropske odbrambene industrije, koje su rasle na velikim izvoznim ugovorima i proizvodili robu za nacionalne armije u malim količinama, „nisu mogli ni da zamisle“ da može doći do konflikta, navodi se u članku.

Teško im je da koordinišu svoje aktivnosti.

Zbog situacije u Ukrajini budžeti vojne proizvodnje su porasli, ali neravnomerno od zemlje do zemlje.

- Ali svi imamo određene probleme - citira autor neimenovanog evropskog biznismena.

Pretpostavke o potencijalnom napadu Rusije na NATO predsednik Vladimir Putin je nazvao izmišljotinom i glupošću.

Ipak, u Kremlju navode da u evropskim zemljama postoje veoma snažne promilitarističke tendencije.

Takođe je izrazio mišljenje da u Evropi, između ostalog, pokušavaju da spreče napore za mirno rešavanje konflikta u Ukrajini.

(Sputnjik)