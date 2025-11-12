ITALIJANKA NA SUDU: Tvrdi da statua Bogorodice lije krvave suze

ITALIJANKA Đizela Kardija naći će se pred sudom zbog toga što je obmanula stotine vernika tvrdnjama da statui Bogorodice na oči izlaze krvave suze kako bi ih privukla da daju donacije, prenose danas mediji.

FOTO: N. Skenderija

Na taj način Kardija je dobila 365.000 evra u donacijama od hodočasnika koji su dolazili da vide statuu Bogorodice u improvizovanom svetilištu u mestu Trevinjano Romano u blizini Rima, preneo je Gardijan.

Pored Đizele, koja je takođe tvrdila da joj statua prenosi poruke, biće suđeno i njenom suprugu Đaniju u aprilu naredne godine.

Oni su optuženi za lažno prikazivanje čudotvornih svojstava statue Device Marije, kao i za neistinito predviđanje katastrofa kako bi od svojih katoličkih sledbenika prikupili novčane priloge.

Kardija je svakog meseca privlačila stotine vernika koji su se molili ispred statue, a verovali su da su donacije koje daju namenjene za izgradnju centra za bolesnu decu.

Tužioci su pokrenuli istragu 2023. nakon što je jedan privatni istražitelj izneo tvrdnje da je krv na statui svinjskog porekla.

Katolička crkva je nešto kasnije proglasila Kardiju za varalicu, da bi potom pooštrila propise u vezi natprirodnih pojava kako bi suzbila prevare.

Kardija, koja je ranije bila osuđivana zbog prevara oko stečaja, kupila je statuu 2016. u Međugorju u Bosni i Hercegovini.

Tanjug