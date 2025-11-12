ZAPAD GUTA KNEDLE, IZRAEL SE ZNOJI: Veličina iranskog raketnog arsenala premašila predratni nivo (VIDEO)

IRAN je objavio da je veličina njegovog raketnog arsenala premašila nivo iz perioda pre junske eskalacije sa Izraelom.

Zvanični Teheran tvrdi da je vojna industrija zemlje dostigla najviši nivo u svojoj istoriji i da se odbrambeni sektor nalazi u punom pogonu. Fabrike raketa, prema državnim izvorima, rade neprekidno u tri smene, a prioritet je masovna proizvodnja balističkih i krstarećih projektila različitog dometa.

Iako zapadni mediji sa dozom skepticizma komentarišu ove tvrdnje, brojni nezavisni vojni analitičari iz Rusije, Kine i Indije potvrđuju da je iranski raketni program poslednjih meseci značajno napredovao, kako po obimu, tako i po preciznosti i otpornosti sistema.

TEHERAN TVRDI DA JE „NAJJAČI DO SADA“

Ministar spoljnih poslova Irana izjavio je da „raketna moć zemlje danas prevazilazi onu iz dvanaestodnevnog rata u junu“, kada je Izrael izvršio seriju vazdušnih udara na iranske nuklearne i vojne objekte. „Neprijatelj nije postigao svoje ciljeve i morao je da prihvati neuspeh“, rekao je ministar, naglašavajući da Iran ne traži rat, ali je spreman da odgovori „na svaki čin agresije“.

Iranski ministar odbrane dodao je da je domaća proizvodnja projektila poboljšana i po kvalitetu i po količini, a da je iskustvo iz prethodnog sukoba pokazalo važnost brzog prilagođavanja i decentralizovane proizvodnje.

Prema izvorima bliskim Revolucionarnoj gardi, cilj je da Iran u roku od nekoliko meseci dostigne kapacitet za simultano lansiranje više hiljada projektila. „Ako dođe do rata, bićemo u stanju da ispalimo 2.000 raketa odjednom“, navodi se u izjavi jednog visokog komandanta koju prenose izraelski mediji. Takva salva imala bi za cilj preopterećenje izraelskih protivvazdušnih sistema kao što su „Gvozdena kupola“ i „Davidov praćka“.

REAKCIJE ISTOKA

Analitičari iz Moskve i Pekinga smatraju da iranska strategija nije ofanzivna već preventivna. Prema ocenama ruskog vojnog centra „Kast“, Iran gradi sistem strateškog odvraćanja sličan izraelskom ili severnokorejskom modelu, zasnovan na uverenju da samo realna moć i masovni odgovor garantuju bezbednost.

Kineski „Global Times“ piše da Iran razvija „obrambenu doktrinu novog tipa“, u kojoj se klasična koncepcija balističkog napada zamenjuje „koncentrisanim elektronskim i raketnim talasima“ osmišljenim da probiju višeslojne PVO sisteme. Tehnološki, iranski projektili srednjeg dometa sada imaju domet od 1.800 do 2.500 kilometara, što omogućava pokrivanje većeg dela Bliskog istoka, uključujući izraelske, američke i britanske baze u regionu.

S druge strane, zapadni novinari iz New York Times i The War Zone navode da bi masovna proizvodnja raketa mogla povećati rizik od „neplanirane eskalacije“, naročito ako izraelska obaveštajna služba protumači iranske aktivnosti kao pripremu za napad.

GEOPOLITIČKA POZADINA: TRI FRONTA ODVRAĆANjA

Iran u ovom trenutku deluje na tri strateška pravca. Prvi je izraelski front, gde su sukobi u junu pokazali da izraelska protivraketna odbrana ima limite kada se suoči sa koordinisanim napadima većeg intenziteta. Drugi front je zalivski, gde Teheran nastoji da kontroliše Hormuški moreuz i time utiče na globalno tržište energije. Treći front je regionalni, u kojem Iran podržava saveznike poput Hezbolaha u Libanu, jemenskih Huta i iračkih šiitskih milicija.

Upravo ova mreža saveznika čini iransku strategiju kompleksnom i efikasnom. Po proceni ruskih izvora, ako bi došlo do otvorenog sukoba, Iran ne bi delovao sam, već bi aktivirao svoje partnere na više frontova, čime bi Izrael i SAD bili prinuđeni da rasporede resurse na više pravaca istovremeno.

LEKCIJE IZ JUNA: PRECIZNOST VAŽNIJA OD KOLIČINE

Prema analizama iranskih vojnih savetnika, junski sukob je pokazao da nije presudan broj ispaljenih projektila, već njihova tačnost i sekvencijalno planiranje udara. Teheran je, prema sopstvenim podacima, sada fokusiran na unapređenje sistema za navođenje, komunikaciju i elektronsku otpornost.

Kineski izvori tvrde da su u iranske nove raketne sisteme ugrađene komponente zasnovane na veštačkoj inteligenciji, koje omogućavaju adaptivno upravljanje tokom leta i automatsku promenu putanje u slučaju pokušaja presretanja.

REAKCIJE ZAPADA

Izrael, iako nije potvrdio, niti demantovao iranske tvrdnje, poručio je da se njegova vojska priprema „za sve scenarije“. Američki izvori u Pentagonu navode da su izraelski i američki komandni centri podigli nivo pripravnosti i pojačali nadzor nad iranskim obalnim zonama i raketnim bazama u provincijama Isfahan i Huzestan.

Međutim, iranski zvaničnici tvrde da su „izraelske pretnje poznate i očekivane“, ali da će „svaki napad biti odgovor sa nesagledivim posledicama“.

BALANS STRAHA KAO NOVA REALNOST

Iako zapadni mediji ovu situaciju tumače kao nagoveštaj iranske ofanzive, većina nezavisnih analitičara smatra da Iran zapravo pokušava da stabilizuje sopstvenu poziciju kroz logiku odvraćanja, isto kao što to rade nuklearne sile. Realnost regiona pokazuje da ni jedna strana ne želi rat, ali svaka želi da pokaže da je na njega spremna.

U tom smislu, Teheran ne deluje kao iracionalni akter, već kao sila koja gradi politički kapital kroz vojni potencijal. Njegova strategija se zasniva na zakonu moći: ko ima sposobnost da uništi, taj odlučuje kada nastupa mir.

