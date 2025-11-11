Svet

SUKOB NA POMOLU? Optužbe su pale - švercuju oružje i jačaju vojne kapacitete

В. Н.

11. 11. 2025. u 17:22

IZRAELSKA vojska optužila je danas libansku oružanu grupu Hezbolah da pokušava da obnovi svoje borbene sposobnosti u južnom Libanu do te mere da ugrožava bezbednost Izraela i poništava prošlogodišnji sporazum o prekidu vatre.

СУКОБ НА ПОМОЛУ? Оптужбе су пале - шверцују оружје и јачају војне капацитете

Foto Tanjug/AP

Portparol izraelske vojske Nadav Šošani rekao je da Hezbolah deluje južno od reke Litani kršeći sporazum o primirju i da izraelske snage izvode napade na mete Hezbolaha u tom području, preneo je Rojters.

Šošani je dodao i da Hezbolah pokušava da švercuje oružje iz Sirije i preko drugih ruta do Libana.

- Radimo na tome da to sprečimo i da blokiramo kopnene rute iz Sirije u Liban sa visokim nivoom uspeha, ali oni i dalje predstavljaju pretnju za nas. Posvećeni smo sporazumu, ali on mora biti poštovan. Nećemo se vratiti u realnost od 7. oktobra 2023. godine sa pretnjom hiljada terorista na našoj granici na pešačkoj udaljenosti od naših civila - rekao je Šošani.

Hezbolah negira da obnavlja svoje vojne kapacitete na jugu Libana, rekavši da je posvećen primirju iz 2024. godine.

Ipak, Hezbolah je odbacio pozive na potpuno razoružavanje.

(Tanjug)

