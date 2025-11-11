SUKOB NA POMOLU? Optužbe su pale - švercuju oružje i jačaju vojne kapacitete

IZRAELSKA vojska optužila je danas libansku oružanu grupu Hezbolah da pokušava da obnovi svoje borbene sposobnosti u južnom Libanu do te mere da ugrožava bezbednost Izraela i poništava prošlogodišnji sporazum o prekidu vatre.

Foto Tanjug/AP

Portparol izraelske vojske Nadav Šošani rekao je da Hezbolah deluje južno od reke Litani kršeći sporazum o primirju i da izraelske snage izvode napade na mete Hezbolaha u tom području, preneo je Rojters.

Šošani je dodao i da Hezbolah pokušava da švercuje oružje iz Sirije i preko drugih ruta do Libana.

- Radimo na tome da to sprečimo i da blokiramo kopnene rute iz Sirije u Liban sa visokim nivoom uspeha, ali oni i dalje predstavljaju pretnju za nas. Posvećeni smo sporazumu, ali on mora biti poštovan. Nećemo se vratiti u realnost od 7. oktobra 2023. godine sa pretnjom hiljada terorista na našoj granici na pešačkoj udaljenosti od naših civila - rekao je Šošani.

Hezbolah negira da obnavlja svoje vojne kapacitete na jugu Libana, rekavši da je posvećen primirju iz 2024. godine.

Ipak, Hezbolah je odbacio pozive na potpuno razoružavanje.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - "NOVOSTI" SNIMILE PUTINA I SIJA: Ruski i kineski predsednik na Paradi u Moskvi