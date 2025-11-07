JEDAN OD NAJVEĆIH SAVEZNIKA OKREĆE LEĐA KIJEVU "Ovo je božićni poklon Putinu"

TOMIO Okamura, novi predsednik donjeg doma češkog parlamenta, Poslaničkog doma, naredio je uklanjanje ukrajinske zastave sa zgrade parlamenta, gde se vijorila u znak solidarnosti od 2022. godine, nazvavši taj potez „određenim simbolom“.

Foto: Profimedia

U videu koji je objavio, vođa desničarske populističke stranke SPD drži lestve čoveku koji skida ukrajinsku zastavu sa pročelja zgrade češkog parlamenta.

- Ovo je određeni simbol. Ukrajinska zastava skinuta je sa zgrade češkog Poslaničkog doma po mom naređenju, a bilo je potrebno samo nekoliko sekundi - rekao je predsednik parlamenta u komentaru za portal iDNES.

Ispunjeno predizborno obećanje

Stranka SPD svoju je izbornu kampanju vodila pod sloganom uklanjanja ukrajinskih zastava sa zgrada državnih vlasti i institucija. Tokom predizborne kampanje, čelnik SPD-a Tomio Okamura izneo je i niz drugih protivukrajinskih izjava, uključujući pozive na ograničavanje prava ukrajinskih izbeglica u Češkoj i zaustavljanje vojne podrške Ukrajini.

The new Speaker of the Czech Chamber of Deputies, Tomio Okamura, ordered the Ukrainian flag to be taken down from the parliament building.



He then stated that “the Czech Republic comes first.” pic.twitter.com/BNiXsR0LSL — Saint Javelin (@saintjavelin) November 6, 2025

Okamura je u sredu izabran za predsednika Poslaničkog doma češkog parlamenta prema koalicionom sporazumu između njegove stranke SPD, desničarskog pokreta Motoristi i stranke ANO.

Nova češka vlada razmatra smanjenje vojne pomoći Ukrajini

Češka, jedna od najvernijih saveznica Ukrajine, razmatra drastično smanjenje isporuke oružja i municije Kijevu nakon što nova vlada preuzme vlast u narednim nedeljama. Ovu promenu najavio je ključni čelnik buduće vladajuće koalicije, a vest je prvi objavio Politiko.

Filip Turek, predsednik desničarske populističke stranke Motoristi, koja je ovog nedelje potpisala koalicioni sporazum, izjavio je da će njegova zemlja „održavati obaveze prema NATO-u i pridržavati se međunarodnog prava“.

Međutim, dodao je, nova će vlada „prioritizovati diplomatske napore za okončanje rata u Ukrajini i ublažavanje rizika sukoba u Evropi, prebacujući se sa vojne pomoći finansirane iz nacionalnog budžeta na humanitarnu podršku i fokusirajući se na češke bezbednosne potrebe“.

Stranka Motoristi, osnovana 2022. godine, na prošlomesečnim izborima osvojila je šest poslaničkih mesta i postala ključan partner mandataru Andreju Babišu i njegovoj stranci ANO u formiranju vlade. Turek se spominje kao najizgledniji kandidat za novog ministra spoljnih poslova.

Babiš je i ranije izražavao sumnju u veliki program sadašnje vlade za isporuku artiljerijskih granata Ukrajini, ali je od izbora izbegavao da jasno definiše svoj stav.

„Smatrajmo to božićnim darom Babiša Vladimiru Putinu“

Odlazeći ministar spoljnih poslova Jan Lipavski oštro je reagovao na najave. „Ograničenje češke vojne pomoći Ukrajini vest je koja će zasigurno doneti veliku radost ruskim vojnicima na prvoj liniji fronta. Smatrajmo to božićnim darom Babiša Vladimiru Putinu“, poručio je Lipavski.

Prema njegovim rečima, u političkim izjavama nove koalicije „reč Rusija ne spominje se niti jednom“ te se izbegava suočavanje sa agresijom Kremlja. „Nova vlada će potkopavati bezbednost Češke Republike“, zaključio je Lipavski.

Foto: Profimedia

Turek je, pak, pojasnio da će se nova vlada prema Moskvi postaviti na način „vođen pragmatičnom zaštitom nacionalnih interesa“ te izbegavati „eskalaciju koja bi mogla ugroziti energetsku sigurnost ili ekonomsku stabilnost Češke“.

Naglasio je kako „širi fokus na suverenitet i neintervenciju sugeriše oprezan pristup zasnovan na interesima“.

Odnos prema Evropskoj uniji i Zelenom planu

Dok Prag razmatra promenu vrste pomoći Kijevu, ključni plan EU za finansiranje Ukrajine sledeće godine oslanja se na korišćenje zamrznutih ruskih sredstava. Još uvek je nejasno hoće li se Češka pod novim vođstvom protiviti tom potezu.

Formiranje vlade moglo bi naići i na prepreke. Mandatar Babiš mogao bi se suočiti s protivljenjem predsednika Petra Pavela zbog imenovanja Tureka, protiv kojeg je vođena policijska istraga zbog spornih objava na društvenim mrežama. Turek se za neke objave izvinio, dok je za druge negirao autorstvo.

Turek je istakao da će Prag biti „suverena, samouverena članica EU-a i čvrst saveznik u NATO-u“, ali će se istovremeno „odupirati daljim prenosima ovlašćenja Briselu i zalagati se za uniju zasnovanu na jednoglasnosti, međusobnom poštovanju i pragmatičnim politikama“.

Bivši vozač trkačkih automobila, koji je do prošlog meseca bio poslanik u Evropskom parlamentu, kampanju je gradio na protivljenju Zelenom planu. Ekološke politike nazvao je „neodrživima“ te pozvao na ukidanje zabrane prodaje automobila s motorima s unutrašnjim sagorevanjem nakon 2035. godine i potpuno napuštanje sistema trgovanja emisijama.

- Prava promena zahteva od Brisela da prioritizuje fabričke pogone i porodične budžete umesto ideoloških agendi koje samo ubrzavaju prebacivanje sofisticirane evropske proizvodnje u Kinu - rekao je Turek. Dodao je kako tamošnja postrojenja i transport „generišu veće globalne emisije, što paradoksalno protivreči samim klimatskim ciljevima koje Brisel tvrdi da sledi“.

Babiš će u narednim danima morati predstaviti svoj predlog ministara predsedniku Pavelu, nakon čega sledi glasanje o poverenju novoj vladi.

(Politiko/Indeks.hr)