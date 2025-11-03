Svet

RAZORAN ZEMLJOTRES POGODIO RUSIJU: Evo gde je bio epicentar

В.Н.

03. 11. 2025. u 09:22

ZEMLjOTRES magnitude 6,4 stepena Rihterove skale pogodio je istočnu obalu ruskog poluostrva Kamčatka, saopštio je danas ruski seizmološki zavod (GFZ).

Foto: Novosti

Zemljotres se dogodio na dubini od 28 kilometrara, navodi se u saopštenju GFZ, prenosi Rojters.

Potres je uplašio koloniju Štelerovih morskih lavova na ostrvu Antsifero koje je prirodno stanište ovih velikih životinja kojima preti izumiranje, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Zemljotres jačine 8,8 stepeni Rihterove skale koji je pogodio Kamčatku u julu, smatra se jednim od najjačih ikada zabeleženih. Od tada do danas, registrovano je nekoliko stotina jačih zemljotresa u tom području.

