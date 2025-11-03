RAZORAN ZEMLJOTRES POGODIO RUSIJU: Evo gde je bio epicentar
ZEMLjOTRES magnitude 6,4 stepena Rihterove skale pogodio je istočnu obalu ruskog poluostrva Kamčatka, saopštio je danas ruski seizmološki zavod (GFZ).
Zemljotres se dogodio na dubini od 28 kilometrara, navodi se u saopštenju GFZ, prenosi Rojters.
Potres je uplašio koloniju Štelerovih morskih lavova na ostrvu Antsifero koje je prirodno stanište ovih velikih životinja kojima preti izumiranje, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).
Zemljotres jačine 8,8 stepeni Rihterove skale koji je pogodio Kamčatku u julu, smatra se jednim od najjačih ikada zabeleženih. Od tada do danas, registrovano je nekoliko stotina jačih zemljotresa u tom području.
Preporučujemo
OTAC ILONA MASKA: SSSR se izvukao iz „kandži đavola“
02. 11. 2025. u 22:45
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"ONA JE ZLA!" Ova poznata srpkinja je zaova Snežane Đurišić (FOTO)
"MALO je zla, ali je naša..."
02. 11. 2025. u 16:10
Komentari (0)