"MI SMO SE UGLAVNOM SLOŽILI..." Tramp očekuje da će naredne godine posetiti Kinu, a predsednik Si doći u SAD

AMERIČKI predsednik Donald Tramp danas je izjavio da očekuje da će naredne godine posetiti Kinu, kao i da će kineski lider Si Đinping verovatno doći u SAD uskoro posle toga, piše Politiko.

- Mi smo se uglavnom složili oko toga da ja dođem u Kinu - kazao je Tramp novinarima, dodajući da će Si potom doći "verovatno u Vašington, ili Palm Bič, a možda i u neki drugi grad".

Trampova izjava usledila je nakon što su američki i kineski zvaničnici kazali da su postigli okvirni dogovor o trgovinskom sporazumu uoči sastanka američkog i kineskog predsednika na marginama samita zemalja ASEAN-a u Južnoj Koreji u četvrtak.

Američki ministar finansija Skot Besent izjavio je da će sporazum osigurati da Kina ne uvede kontrolu na izvoz retkih zemnih metala, kao i da SAD ne realizuju uvođenje tarifa od 100 odsto na kinesku robu od 1. novembra.

Sporazum će takođe uključivati "finalni dogovor" o prodaji platforme TikTok u SAD, dodao je Besent. Tramp je u subotu izjavio da će obe strane možda morati da prave ustupke kako bi ublažili tenzije. On je dodao da će nastaviti primenu povišenih tarifa ako razgovori ne postignu uspeh.

- Ja veoma poštujem predsednika Sija - kazao je danas Tramp, dodajući da veruje da i kineski lider respektuje njega i SAD, kao i da će dve zemlje ostvariti uspešnu transakciju, preneo je Politiko.

