KINA USPEŠNO LANSIRALA U SVEMIR NOVI SATELIT: Može da ostvari stereo snimke visoke preciznosti na globalnom nivou

KINA je danas uspešno lansirala u svemir novi satelit iz Centra za lansiranje Sičang u jugozapadnoj provinciji Sečuan, preneli su kineski mediji.

Foto: Photo/Printscreen/Youtube/SciNews

Satelit Gaofen-14 02 lansiran je u 11:55 po pekinškom vremenu raketom-nosačem Dugi marš-3B i uspešno je ušao u planiranu orbitu, prenela je agencija Sinhua.

Satelit može da ostvari stereo snimke visoke preciznosti na globalnom nivou, i na taj način pruži suštinski važne geografske informacije u cilju podrške razvoju nacionalne ekonomije i odbrane, prenela je kineska agencija.

Kako se navodi, ovo lansiranje je 603. misija rakete-nosača "Dugi marš".

BONUS VIDEO