Svet

ZAHAROVA UPOZORILA: Zapad pokrenuo kampanju o navodnom otkazivanju samita Rusija–SAD u Budimpešti

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

24. 10. 2025. u 18:54

PORTPAROL Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da je Zapad pokrenuo sveobuhvatnu informacionu kampanju o navodnom otkazivanju samita Rusija–SAD u Budimpešti.

ЗАХАРОВА УПОЗОРИЛА: Запад покренуо кампању о наводном отказивању самита Русија–САД у Будимпешти

FOTO: AP/Tanjug

„Bukvalno poslednjih nekoliko dana videli smo informacioni napad uz korišćenje svih raspoloživih sredstava - veštačke inteligencije, tradicionalnih medija i dopisnika, u vezi sa razgovorima koji je trebalo da se održe u Budimpešti", rekla je Zaharova.

Kako je rekla, Rusija i SAD su se dogovorile i pripremale za susret, ali je pokrenuta takva kampanja koja je širom sveta stvarala utisak da sve navodno vodi ka otkazivanju.

Ideja je bila da javnost i pre donošenja bilo kakve odluke, prihvati da pregovori nisu potrebni, da se neće održati, da će se nešto sa njima desiti“, rekla je Zaharova na sesiji VIII Globalnog foruma mladih diplomata.

Prema njenim rečima, zemlje Zapada deklarišu borbu protiv dezinformacija, ali ih „u stvarnosti same proizvode u industrijskim razmerama.

Ranije je predsednik SAD Donald Tramp saopštio da je otkazao planirani susret sa ruskim liderom Vladimirom Putinom u Budimpešti. Putin je u četvrtak rekao da je, pre svega, reč odlaganju sastanka a ne otkazivanju.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

REKETIRAJU RADNIKE DA FINANSIRAJU DŽAMIJE: Italijanski grad Monfalkone u provinciji Goricija postao mesto gde vlada i sprovodi teror islamsk
Svet

0 0

REKETIRAJU RADNIKE DA FINANSIRAJU DŽAMIJE: Italijanski grad Monfalkone u provinciji Goricija postao mesto gde vlada i sprovodi teror islamsk

ILI daj polovinu plate ili napolje! Ovako komanduje muslimanska mafija u Italiji, u gradu Monfalkone, u provinciji Goricija, u regionu Frijuli-Venecija Đuliji. To je opština sa najvećim brojem stranaca u Italiji, proporcionalno broju stanovnika. Ima ih 32 procenta, od kojih je 55 odsto pristiglo iz Bangladeša. Najveći broj ih je zaposlen u brodogradilištu „Finkantijeri“.

24. 10. 2025. u 23:00

Politika
Tenis
Fudbal