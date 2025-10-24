PORTPAROL Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da je Zapad pokrenuo sveobuhvatnu informacionu kampanju o navodnom otkazivanju samita Rusija–SAD u Budimpešti.

„Bukvalno poslednjih nekoliko dana videli smo informacioni napad uz korišćenje svih raspoloživih sredstava - veštačke inteligencije, tradicionalnih medija i dopisnika, u vezi sa razgovorima koji je trebalo da se održe u Budimpešti", rekla je Zaharova.

Kako je rekla, Rusija i SAD su se dogovorile i pripremale za susret, ali je pokrenuta takva kampanja koja je širom sveta stvarala utisak da sve navodno vodi ka otkazivanju.



Ideja je bila da javnost i pre donošenja bilo kakve odluke, prihvati da pregovori nisu potrebni, da se neće održati, da će se nešto sa njima desiti“, rekla je Zaharova na sesiji VIII Globalnog foruma mladih diplomata.

Prema njenim rečima, zemlje Zapada deklarišu borbu protiv dezinformacija, ali ih „u stvarnosti same proizvode u industrijskim razmerama.

Ranije je predsednik SAD Donald Tramp saopštio da je otkazao planirani susret sa ruskim liderom Vladimirom Putinom u Budimpešti. Putin je u četvrtak rekao da je, pre svega, reč odlaganju sastanka a ne otkazivanju.

