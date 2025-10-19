NETANJAHU ODLUČIO: "Izrael će žestoko odgovoriti na smrtonosni napad Hamasa"
IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu je večeras, u konsultacijama sa ministrom odbrane Izraelom Kacom i visokim bezbednosnim zvaničnicima, odlučio da će Izrael "žestoko" odgovoriti na smrtonosni napad palestinske militantne grupe Hamas na trupe izraelske vojske u u južnom delu Pojasa Gaze, prenosi televizija Kanal 12.
Zvaničnik bezbednosnih službi je rekao za tu televiziju da u isto vreme "Izrael ne želi da izazove kolaps prekida vatre", prenosi Tajms of Izrael.
- Postoji jednostavna jednačina kršenja (prekida vatre) i odgovora - i to će se nastaviti sve dok Hamas krši sporazum - kazao je zvaničnik.
Isti zvaničnik je upozorio da je područje između žute linije, na koju se izraelska vojska povukla prema uslovima trenutnog prekida vatre sa Hamasom, i egipatske granice "žarište za potencijalnu eskalaciju".
- Navodno je pod izraelskom kontrolom, ali (u podzemnim tunelima koji su i dalje operativni) kriju se teroristi Hamasa - pokušavajući da uznemiravaju izraelske snage pod okriljem prekida vatre, čak i bez eksplicitnih naređenja svojih komandanata - kazao je izraelski zvaničnik.
Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su ranije danas da su u prepodnevnim satima, u napadu palestinskih militanata u Rafi ubijena dva izraelska vojnika, dok su tri ranjena.
Prema početnoj istrazi IDF-a, ćelija militantnih operativaca izašla je iz tunela u tom području i ispalila rakete na bager, pri čemu su ubijena dva vojnika.
U isto vreme, drugi bager je bio pogođen snajperskom vatrom, i na njemu su ranjena dva vojnika.
Prema preliminarnoj istrazi vojske, ubrzo nakon toga još jedan vojnik je ranjen snajperskom vatrom.
