KAKO NAPREDUJE PRIMENA SPORAZUMA O MIRU U GAZI? Vens putuje u Izrael u ponedeljak - da proveri
POTPREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens planira da poseti Izrael u ponedeljak kako bi razgovarao o napretku u sprovođenju sporazuma o okončanju rata u Pojasu Gaze i vraćanju tela ubijenih talaca, javio je izraelski Kanal 12.
Vens će, takođe, razgovarati o prelasku u drugu fazu mirovnog plana američkog predsednika Donalda Trampa, koja se odnosi na razoružavanje palestinske militantne grupe Hamas i uspostavljanje alternativne vlasti za upravljanje Pojasom Gaze, preneo je Tajms of Izrael.
Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštio je danas da Hamas mora da poštuje dogovor i vrati posmrtne ostatke preostalih 18 ubijenih talaca koji se još nalaze u Pojasu Gaze.
Ističe se da je Izrael odlučan i posvećen, kao i da neumorno radi na vraćanju svih tela talaca.
(Tanjug)
