OGROMAN POŽAR U LONDONU: Gasi ga oko 100 vatrogasaca

U LONDONU je izbio požar u prodavnici skijaške opreme i gasi ga oko 100 vatrogasaca, saopštila je Londonska vatrogasna brigada (LVB) i dodala da je vatrogasnim ekipama bilo potrebno više od tri sata da stave plamen pod kontrolu u prodavnici i radionici iza nje.

Foto: Yui Mok/PA via AP

Iz tog područja evakuisano je oko 15 ljudi, a stanovnicima tog kraja je rečeno da drže vrata i prozore zatvorene zbog dima, preneo je danas Skaj njuz.

U saopštenju, LVB je navela da je primila prvi poziv oko 18.30 časova u četvrtak, po lokalnom vremenu, dodajući da je poziva bilo ukupno 49.

Zvaničnici su rekli da su deo prodavnice u prizemlju, prvi i drugi sprat, podrum, kao i deo jednospratne radionice u zadnjem delu prodavnice, bili u plamenu.

Na lice mesta došlo je 15 vatrogasnih vozila, a za gašenje požara odozgo korišćene su dve merdevine od 32 metra.

Uzrok izbijanja požara još uvek nije poznat.

Nema izveštaja o povređenima.

U Forest Hilu, delu Londona gde je požar izbio, bio je pogođen i drumski i železnički saobraćaj.

(Tanjug)

