UŠAKOV OTKRIO: Evo ko je prvi predložio Budimpeštu za sastanak Putina i Trampa

AMERIČKI predsednik Donald Tramp pomenuo je Budimpeštu kao mesto sastanka s ruskim kolegom Vladimirom Putinom, koji je podržao taj izbor, izjavio je pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov.

Foto: Profimedia

"Predsednik Tramp je prvi pomenuo Budimpeštu, a naš predsednik je odmah podržao ideju o održavanju mogućeg samita u ovoj evropskoj prestonici", potvrdio je Ušakov.

Ističe da je u telefonskom razgovoru poseban naglasak bio na ukrajinskoj krizi.

"Vladimir Putin je dao detaljnu procenu trenutne situacije, naglašavajući interes Rusije za postizanje mirnog političkog i diplomatskog rešenja", naglašava pomoćnik predsednika.

Takođe, izvestio je da je principijelni stav Rusije izložen u korist sveobuhvatnog bliskoistočnog rešenja zasnovanog na opštepriznatoj međunarodnoj pravnoj osnovi koja bi garantovala održivi mir za sve narode regiona.

"Donald Tramp je više puta isticao potrebu za brzim mirom u Ukrajini. Ideja da se rusko-ukrajinski sukob pokazao kao najteži za rešavanje u svim mirovnim naporima američkog predsednika bila je očigledna u njegovim izjavama tokom celog razgovora“, rekao je Ušakov.

Pomoćnik ruskog lidera je takođe istakao glavnu Trampovu poentu: okončanje sukoba u Ukrajini "otvorilo bi ogromne perspektive za razvoj ekonomske saradnje između SAD i Rusije".

(Izvestija)