ZEMLJOTRES POGODIO ALBANIJU: Nadležne službe prate situaciju, poznato da li ima povređenih
ZEMLjOTRES magnitude 3 stepena po Rihterovoj skali zabeležen je danas u sredu 15. oktobra 2025. godine u 17,36 sati i Albaniji, severno od Elbasana.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 41.156 i dužine 20.139.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 15 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Telegraf)
