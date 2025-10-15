Svet

ZEMLJOTRES POGODIO ALBANIJU: Nadležne službe prate situaciju, poznato da li ima povređenih

В.Н.

15. 10. 2025. u 18:12

ZEMLjOTRES magnitude 3 stepena po Rihterovoj skali zabeležen je danas u sredu 15. oktobra 2025. godine u 17,36 sati i Albaniji, severno od Elbasana.

Foto: Ilustracija/Unsplash

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 41.156 i dužine 20.139.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 15 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf)

