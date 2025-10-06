IZBORI U SIRIJI Glasali deputati: Na osnovu preliminarnih rezultata većinu u parlamentu činiće suniti Al Šare

SIRIJA je danas objavila preliminarne rezultate indirektnih izbora za prvi parlament od svrgavanja Bašara al Asada prošle godine, u kojem će većinu činiti muslimani suniti, uz veoma malu prisutnost žena i verskih manjina, javlja Rojters.

Foto: Profimedia

U nedelju je glaslo oko 6.000 članova regionalnih izbornih kolegijuma koji su birali kandidate sa prethodno odobrenih lista, u sklopu procesa kojim će biti popunjeno skoro dve trećine novog tela sa 210 mesta.

Predsednik Sirije Ahmed al Šaraa kasnije će odabrati preostalu trećinu.

U danima koji su prethodili glasanju, analitičari i pojedini Sirijci su izrazili zabrinutost da je izborni proces previše centralizovan i da suspenzija izbora u područjima koja su van vladine kontrole znači da sve zajednice nisu pravično zastupljene.

Prema preliminarnim rezultatima, koji su danas objavljeni, izborna komisija Sirije saopštila je da je izabrano 119 poslanika, ali nije navela broj glasova koje je svako od njih dobio.

Prema navodima Rojtersa, koje su potvrdili izborni posmatrači, šest novih poslanika su žene.

Posmatrači su rekli da je ukupno 10 mesta pripalo verskim i etničkim manjinama, uključujući Kurde, hrišćane i dva Alavita, sekte kojoj pripada Asad.

Jedan od posmatrača opisao je novi parlament kao pretežno sunitski muslimanski i muški.

Navar Nadžma, portparol višeg izbornog komiteta Sirije, upitan je na konferenciji za novinare konkretno o zastupljenosti žena i hrišćana.

-Među najznačajnijim manama izbornog procesa bila su nezadovoljavajuća postignuća u pogledu zastupljenosti žena u Siriji, kao i činjenica da je hrišćanska zastupljenost ograničena na dva mesta, što je slaba zastupljenost u odnosu na broj hrišćana u Siriji, rekao je on.

Nadžma je rekao da veruje da će Šara pokušati da ispravi nedostatke kada bude imenovao preostalih 70 poslanika.

Vlasti kažu da su pribegle indirektnom sistemu glasanja zbog nedostatka pouzdanih podataka o stanovništvu nakon rata, koji je odneo stotine hiljada života Sirijaca i izazvao raseljavanje miliona.

Pozivajući se na bezbednosne i političke razloge, vlasti su odložile glasanje u područjima izvan vladine kontrole, uključujući kurdska područja na severu i severoistoku Sirije, kao i provinciju Sveida, koju drži manjina Druzi zbog čega je 21 mesto ostalo upražnjeno.

Parlament je pod Asadom bio nešto veći, sa 250 mesta, od kojih je dve trećine bilo rezervisano za članove njegove Baas stranke.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta