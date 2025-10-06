NOVAC OD DROGE PRALI ZLATOM NA "KOSOVU": Zajedničkom akcijom francuske i italijanske policije raskrinkana velika kriminalna grupa

Zahvaljujući saradnji italijanske policije i francuskih istražnih organa uhvaćena je velika organizovana međunarodna grupa koja je prala novac za mafiju, zarađen od prodaje droge.

Foto: Printskrin

Novac su najpre pretvarali u zlato, koje su između ostalog prodavali i na Kosovu, da bi zatim tako dobijena zarada gubila trag.

Uhapšeno je 11 osumnjičenih, sedmoro u Francuskoj i četvoro u Italiji. Žandarmerija je u blizini Marselja pronašla 55 zlatnih poluga od 24 karata, teških po kilogram, vrednih 5,5 miliona evra. U gotovini je otkriveno još preko dva i po miliona. Brda zaplenjenih novčanica i zlata prikazana su na televiziji. Osim zlata i novca, istraga je zaplenila i deset automobila, četrnaest luksuznih satova i dve nekretnine. Sve zajedno, u vrednosti od oko 10 miliona evra.

Istovremeno, hapšenja su usledila i u Italiji. U blizini Milana, gde je jedna livnica "pretvarala" novac u zlato, istražni organi pronašli su 238 kilograma zlata, 400 kilograma srebra, 7 kilograma paladijuma, 5 kilograma platine i 1,3 miliona evra, a zaplenili su i više nekretnina. Zaplena je rezultat desetomesečne istrage i predstavlja jedno od najvećih otkrića u ovom domenu poslednjih godina.

Novac od dilovanja je skupljan svake sedmice, a onda je slat u Italiju, u Milano, gde je menjan za zlatne poluge koje su zatim skrivane u dvostruka dna automobila i tako vožene na preprodaju van EU, daleko od evropske kontrole. Kao destinacije za prodaju zlata navedeni su Kosovo, Turska i Maroko.

Klan je bio smešten u Italiji a njime je upravljala porodica poreklom iz Sirije. Prema rečima Šarlot Sezari, advokatice nekih od uhapšenih, reč je o dve osobe koje su napustile Siriju za vreme rata, koje imaju državljanstvo Luksemburga više od pet godina i čist sudski dosije.

U periodu kraćem od godinu dana na ovaj način oprano je čak 30 miliona evra. Radilo se za račun francuskih dilera, iz Pariza, Liona i Marselja. Zlato je u ovo vreme bilo sigurna vrednost za dilere, da bi oprali zarađeni novac kome se tako gubio trag porekla.

Detalje čitave operacije opisao je državni tužilac iz Marselja Nikola Beson koji je istakao da je više uhapšenih "direktno povezano sa DZ mafijom" iz Marselja. Ali, advokatica nekih od privedenih osoba to, međutim, poriče.

Čitavi delovi Marselja su, inače, pod kontrolom dilera i mafijaških klanova. Situacija je naročito alarmantna na severu najveće francuske mediteranske luke. Godinama unazad traju obračuni u kojima ima dosta mrtvih i povređenih. Od zalutalih metaka stradali su i građani u svojim stanovima.

Dileri sve više posežu za uslugama najmlađih, dece koja ponekad imaju i 12 godina. Oni suluže kao najavljivači eventualnog dolaska policije, koja se inače retko usuđuje da zađe u ove krajeve. Mafija u siromašnim delovima Marselja zavodi svoj red. Istovremeno, dileri su se raširili i u unutrašnjosti Francuske gde su, u pojedinim naseljima, pred početak školske godine roditeljima i đacima sa slabim imovinskim stanjem, čak, delili školski pribor, ne bi li se zbližili s njima.

Vlasti vode opsežnu bitku za uspostavljanje reda. ali se čini da je najviše mira ipak doneo epilog nedavnog sukoba između dva marseljska klana. Tako je 2023. godine u Marselju i okolini registrovano 49 ubistava prozrokovanih dilovanjem droge, a prošle godine upola manje. Istovremeno, pokrenuto je 2.000 optužnica zbog kriminala izazvanog trovinom narkotika, od čega čak protiv 200 osoba za ubistva i obračune.

Upravo je tužilaštvo iz Marselja pokrenulo istragu vezanu za pronađene zlatne poluge kupljene novcem od dilovanja drogom.