NOVI FRANCUSKI PREMIJER PREDSTAVIO VLADU: Leskjur novi ministar finansija, a Le Mer ministar oružanih snaga

FRANCUSKI premijer Sebastijan Lekornju predstavio je u nedelju ključne članove svoje nove vlade, čime je okončana nekoliko nedelja duga neizvesnost nakon njegovog imenovanja prošlog meseca.

AP Photo/Christophe Ena

Bivši ministar industrije Rolan Leskjur, saveznik predsednika Emanuela Makrona koji je prošle godine bio u užem izboru za premijera, preuzeće verovatno najteži zadatak odmah na početku, mesto ministra finansija i privrede, nasledivši Erika Lombarda, a kako Politiko prenosi, u toku su napeti pregovori o budžetu za narednu godinu.

U iznenađujućem obrtu, Bruno Le Mer, bivši ministar privrede koji se prošle godine povukao iz politike, vraća se u vladu kao ministar oružanih snaga, položaj na kom je bio Lekornju.

U Lekornjuovoj vladi ima malo novih lica, što ukazuje na to da političke snage koje su obeležile dosadašnje Makronove administracije i dalje uglavnom ostaju na pozicijama, uprkos tome što je Lekornju peti premijer francuskog predsednika u manje od dve godine.

Mnogi ministri zadržali su svoje funkcije, uključujući ministarku obrazovanja Elizabet Born i ministra za prekomorske teritorije Manuela Valsa.

Ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro, ministar pravde Žeral Darmanen i ministarka budžeta Ameli de Monšalen takođe su ostali na svojim pozicijama.

Bruno Retaj iz stranke "Les Républicains", ostaje ministar unutrašnjih poslova. Ani Ženevar i Rašida Dati ostaju na mestima ministra poljoprivrede, odnosno kulture.

U petak je Lekornju napravio značajan ustupak opozicionim strankama obećavši da neće koristiti kontroverzni ustavni mehanizam koji vladi omogućava da usvoji zakon bez glasanja u parlament, piše Politiko.

Bivši ministar oružanih snaga signalizirao je da je spreman da napravi veće budžetske ustupke levičarskoj Socijalističkoj partiji kako bi obezbedio njihovu podršku.

Retajo je poslednjih dana upozoravao da njegovo učešće u vladi nije sigurno i zahtevao je jasna uverenja u pogledu ekonomske i imigracione politike novog kabineta.

