UKRAJINCI POGODILI RUSKI RATNI BROD NAORUŽAN KRSTAREĆIM RAKETAMA: Strašan napad kod Sankt Peterburga na jezeru Onega (FOTO)
UKRAJINSKE snage pogodile su dronom ruski ratni brod na jezeru Onega u Republici Kareliji. Plovilo je bilo naoružano krstarećim raketama.
Specijalne operativne snage Ukrajine (SSO) izvele su napad na ruski mali raketni brod klase "Bujan-M", koji nosi krstareće rakete "kalibar", u ruskoj Republici Kareliji, saopštila je vojska 4. oktobra, piše Kijev independent.
Prema navodima SSO, ruski raketni brod "Grad" pogođen je na jezeru Onega u Republici Kareliji u 04:31 sati po lokalnom vremenu.
- Brod-nosač raketa putovao je iz Baltičkog mora ka Kaspijskom jezeru. Oštećen je desni deo odeljka pogonskog sistema. Dodatne informacije se proveravaju - navodi se u saopštenju.
- Specijalne operativne snage nastavljaju da sprovode asimetrične i precizne akcije kako bi zaustavile neprijatelja - dodaje se, bez navođenja oružja koje je korišćeno u napadu.
Brod klase "Bujan-M", poznat i kao projekat 21631, mala je, ali dobro naoružana korveta sposobna za operacije u plitkim vodama. Ova klasa brodova bila je među prvim ruskim površinskim plovilima koja su koristila rakete "kalibar" za masovne napade na ukrajinske gradove.
Zbog ponovljenih ukrajinskih napada pomorskim dronovima, raketama i dalekometnim dronovima, Kremlj je bio primoran da smanji svoje pomorsko prisustvo na Krimu.
Ukrajina je do sada uništila više ruskih plovila, među kojima su desantni brod "Cezar Kunikov", patrolni brod "Sergej Kotov", raketnu korvetu "Ivanovec" i više brzih desantnih čamaca.
Vojno-obaveštajna služba Ukrajine (HUR) takođe je 21. avgusta saopštila da je napala ruski patrolni čamac u Crnom moru kod mesta Zalizni Port u Hersonskoj oblasti, pri čemu je poginulo pet članova posade.
(Kyiv Independent)
Preporučujemo
POBEGLI SA POLOŽAJA PRERUŠENI U ŽENE: Ukrajinski vojnici pokušali da izbegnu borbu
04. 10. 2025. u 13:25
FRANCUSKI MEDIJI: Lideri EU znaju da Ukrajina nikada neće vratiti dugove
04. 10. 2025. u 11:55
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)