JASAN STAV KOLUMBIJSKOG LIDERA: Izmestiti sedište UN iz NJujorka

KOLUMBIJSKI predsednik Gustavo Petro pozvao je na premeštanje sedišta UN iz Njujorka.

Foto: Profimedia

- Sedište Ujedinjenih nacija ne može ostati u Njujorku - napisao je na svojoj X stranici na društvenim mrežama.

Ovako je Gustavo Petro komentarisao Vašingtonovo oduzimanje vize zbog činjenice da je na propalestinskom mitingu pozvao američke vojnike da „ne poslušaju“ predsednika SAD.

- Ono što mi američka vlada radi krši svaku normu imuniteta na kojoj se zasniva rad Ujedinjenih nacija i njihove Generalne skupštine - dodao je Petro.

Petro je takođe naglasio da lideri koji prisustvuju zasedanju Generalne skupštine UN „imaju potpuni imunitet i da američke vlasti to ne mogu dovesti u pitanje“.

