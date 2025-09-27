JASAN STAV KOLUMBIJSKOG LIDERA: Izmestiti sedište UN iz NJujorka
KOLUMBIJSKI predsednik Gustavo Petro pozvao je na premeštanje sedišta UN iz Njujorka.
- Sedište Ujedinjenih nacija ne može ostati u Njujorku - napisao je na svojoj X stranici na društvenim mrežama.
Ovako je Gustavo Petro komentarisao Vašingtonovo oduzimanje vize zbog činjenice da je na propalestinskom mitingu pozvao američke vojnike da „ne poslušaju“ predsednika SAD.
- Ono što mi američka vlada radi krši svaku normu imuniteta na kojoj se zasniva rad Ujedinjenih nacija i njihove Generalne skupštine - dodao je Petro.
Petro je takođe naglasio da lideri koji prisustvuju zasedanju Generalne skupštine UN „imaju potpuni imunitet i da američke vlasti to ne mogu dovesti u pitanje“.
BUKTI RAT NA RELACIJI BUDIMPEŠTA-ZAGREB Sijarto Plenkoviću: Ti si lažov, hoćeš preko nafte da profitiraš od rata u Ukrajini!
ODNOSI između Mađarske i Hrvatske dodatno su se zaoštrili nakon što je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto optužio Zagreb za ratno profiterstvo. Hrvatski državni vrh je u petak oštro odbacio optužbe, a premijer Andrej Plenković uzvratio je nazvavši Sijarta "izuzetno bezobraznim".
27. 09. 2025. u 12:25
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
"POČIVAJ U MIRU" Bajić se oprostio od dragog kolege: "Neka ti je večna slava"
GLUMAC, reditelj i profesor glume Enver Petrovci preminuo je u 72. godini, 22. septembra.
27. 09. 2025. u 09:35
Komentari (0)